Keine Tore sahen die Zuschauer am Freitagabend in der Bizerba-Arena. Gegen Ex-Coach Martin Braun und den FV Ravensburg blieb es trotz vieler Chancen beim 0:0.

Auf drei Positionen veränderte Murat Isik im Vergleich zur Vorwoche seine Startelf. Sascha Eisele, Marko Pilic und Amney Moutassime starteten für Ferdinand Schmidt (verletzt), Ole Deininger und Noah Haller.

Die TSG startete schwungvoll und kam schon in der 6. Minute zur ersten großen Chance: Eine Kombination über Almeida Morais und Pilic brachte Moutassime in eine gute Position, doch Ex-Kickers Keeper Ramon Castellucci parierte den Flachschuss sehr stark. Nur eine Minute später flankte Ivo Colic butterweich auf Pilic – dieser traf den Ball beim Versuch eines Volleys aber nicht richtig.

Viele Abschlüsse

Gegen die massive Defensive der Gäste waren es dann bis zum Pausenpfiff vor allem Kopfbälle von Simon Klostermann, die noch für Gefahr sorgten. Seine drei Versuche (12,29,40.) waren aber nicht erfolgreich. Der FVR hingegen kam erst kurz vor dem Pausenpfiff zu seinen ersten beiden Abschlüssen. Diese hatten es aber in sich: Ein Freistoß von Daniele Gabriele (44.) zischte nur knapp am Tor vorbei und Philipp Kirsamer zielte bei einer 2vs2-Kontersituation aus 16 Metern über den Kasten.

Nach einer zähen Viertelstunde nahm die Partie ab der 60. Minute dann richtig Fahrt auf. Castellucci klärte eine scharfe Hereingabe von Kike in höchster Not (62.), dann gab es innerhalb von 20 Sekunden Abschlüsse auf beiden Seiten: Während Kirsamer auf der einen Seite ein paar Zentimeter an Körpergröße fehlten, schoss Klostermann auf der Gegenseite vorbei (65.). Die ganz großen Möglichkeiten folgten kurze Zeit später. Der eingewechselte Halim Eroglu bekam einen Abpraller mutterseelenallein vor die Füße, zielte aus halbrechter Position im Strafraum aber vorbei (69.). Drei Minuten später parierte Castellucci einen Klostermann-Kopfball aus fünf Metern herausragend.

Dennis Klose pariert

Auch Dennis Klose legte im Anschluss eine Flugshow hin. Einen Gabriele-Freistoß (74.) lenkte er stark über die Latte. Dann wechselte Isik vierfach und nutzte damit nach 80 Minuten alle seine Optionen von der Bank.

Einer der Joker hatte in Person von Jan Ferdinand dann eine Doppelchance, doch einmal zögerte er zu lange und einmal köpfte er unter Bedrängnis knapp am Kasten vorbei. Ravensburg kam nun nicht einmal mehr zu Entlastungsangriffen. Deininger scheiterte ebenfalls frei im Strafraum an Castellucci (87.), Latifovic verpasste aus der Distanz knapp ein Traumtor (88.). Es sollte die letzte Chance der Partie bleiben, anschließend war Schluss.