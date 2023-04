1 Sascha Eisele und seine Kollegen holten einen Punkt. Foto: Kara

Es lief bereits die 91. Spielminute: Von Torhüter Marcel Binanzer war ein lautstarkes „Leo“ zu hören, Kapitän Matthias Schmitz ging folglich nicht voll zum Ball – doch Binanzer hatte sich verschätzt und Walldorfs Torjäger Niklas Antlitz kam frei zum Abschluss. Der Ball ging aber gegen den Pfosten und anschließend in die Hände des Balinger Torhüters.

Walldorf mit mehr Chancen

Diese Szene steht sinnbildlich dafür, dass das Unentschieden für die TSG Balingen durchaus glücklich war, denn Walldorf hatte im Spielverlauf deutlich mehr Gelegenheiten.

Fünf Wechsel

Die Partie bildete den Auftakt der englischen Woche für die Braun-Elf. Entsprechend gab es in der Startaufstellung auch fünf Änderungen im Vergleich zur Partie in Offenbach. Während Vegelin, Viventi, Foelsch, Ramser und Vogler starteten, nahmen Morais, Meiser und Ferdinand auf der Bank platz. Dazu fehlten Wöhrle (gesperrt) und Fritschi (verletzt).

Es entwickelte sich zunächst eine muntere Begegnung mit Vorteilen für die TSG. Vor allem über den sehr offensivfreudigen Laurin Curda auf der rechten Seite kam die Mannschaft immer wieder gefährlich in den Strafraum. Am 1:0 hatte dann aber auch die Walldorfer Hintermannschaft gehörigen Anteil. Nach einer Bogenlampe von Lukas Foelsch war Walter Vegelin plötzlich frei durch und brachte die Hausherren in Führung.

Kaum klare Chancen

Diese Aktion sollte bis zum Schlusspfiff die letzte hundertprozentige Chance der Balinger bleiben. Nach einer halben Stunde prüfte Kaan Akkaya Luis Idjakovic im Astoria-Gehäuse, die anschließende Ecke köpfte Sascha Eisele aufs Tornetz.

Im weiteren Verlauf kamen aber die Gäste immer besser in die Partie. Binanzer rettete gegen den Flachschuss von Theodoros Politakos stark, anschließend verzog Arion Erbe hauchzart. Kurz vor dem Pausenpfiff verhinderte Jonas Vogler mit einer tollen Rettungstat den Ausgleich.

Braun stellt um

Die TSG kam personell unverändert aus der Pause, es gab jedoch eine Positionsrochade von der Kuhn, Curda, Vogler, Eisele und Foelsch betroffen waren. Martin Braun erklärte auf der Pressekonferenz: „Luki spielt das ja normal sehr souverän auf der ’6’, hatte aber Probleme mit der Körperlichkeit von Marcel Carl, was auch verständlich ist. Daher haben wir danach Sascha gegen ihn gestellt, bis zum Platzverweise hatte das gut geklappt.“

Vogler fliegt vom Platz

Besagte Szene passierte in der 66. Minute: Der schon verwarnte Vogler foulte erneut gelbwürdig und wurde folgerichtig vom Platz verwiesen. Schon zuvor hatte Walldorf in Person von Henry Jon Chrostwaite und Erbe zwei Hochkaräter gehabt, nun verlagerte sich das Geschehen noch mehr in die TSG-Hälfte. Nach Foul von Foelsch an Carl gab es in der 81. Minuten einen Strafstoß, den der Gefoulte selbst souverän verwandelte.

Erneut ein Remis

Walldorf spielte voll auf Sieg, traf wie erwähnt den Pfosten und hätte sogar im Anschluss durch Carl den Erfolg noch perfekt machen können. So behält die TSG jedoch zumindest einen Punkt in der Bizerba-Arena.