TSG Balingen: So viele Kilometer und Euros kamen bei „Run the Alm“ zusammen

Nach 30 Tagen, 15 Stunden und zwei Minuten ist der Spenden-Staffellauf der TSG Balingen „Run the Alm“ zu Ende gegangen. Geschäftsführer Jonathan Annel zieht Bilanz.
Was in den vergangenen 30 Tagen auf der Tartanbahn in der Bizerba-Arena abging, lässt sich als riesiges Gemeinschaftsevent beschreiben. Die TSG Balingen hat zur Crowdfunding-Aktion „Run the Alm“ aufgerufen und sich zum Ziel gesetzt, einen Monat lang rund um die Uhr zu laufen und dadurch Spenden für die Almhütte zu generieren. Diese wurde am Wochenende eröffnet und soll künftig als Einkehrmöglichkeit nach den Fußballspielen des Oberligisten dienen.