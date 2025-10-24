TSG Balingen: So viele Kilometer und Euros kamen bei „Run the Alm“ zusammen

Was in den vergangenen 30 Tagen auf der Tartanbahn in der Bizerba-Arena abging, lässt sich als riesiges Gemeinschaftsevent beschreiben. Die TSG Balingen hat zur Crowdfunding-Aktion „Run the Alm“ aufgerufen und sich zum Ziel gesetzt, einen Monat lang rund um die Uhr zu laufen und dadurch Spenden für die Almhütte zu generieren. Diese wurde am Wochenende eröffnet und soll künftig als Einkehrmöglichkeit nach den Fußballspielen des Oberligisten dienen.

Jede Woche hat sich der Verein Hürden gesetzt: Wird bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Betrag X erreicht, verlängert sich die Aktion um weitere Tage. Gleichzeitig galt es für die Organisatoren Läufer zu finden, die zu jeder Tages- und Nachtzeit ihre Runden drehen. Um sicher zu gehen, dass alle Zeiten abgedeckt sind, konnten sich Freiwillige online einstündige Zeitfenster buchen und alleine oder als Gruppe laufen.

Die letzte Stunde zusammen

Am Mittwochabend endete die Aktion mit einem großen Fest an der Laufstrecke. Es gab Hamburger, Getränke und Rote Wurst für die Teilnehmer, Musik lief, die Stimmung war ausgelassen. „Die letzte Stunde liefen wir alle gemeinsam“, berichtet TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel. Wir, das sind die Organisatoren, Sponsoren, Freunde, Gönner und alle, die mit der Aktion im vergangenen Monat verbunden waren. Die TSG hat für den Zieleinlauf einen Torbogen auf die Laufbahn gestellt, wie es etwa bei Marathonläufen üblich ist. Um wirklich gemeinsam den Staffellauf zu beenden, warteten die schnelleren Läufer auf die langsameren. Was am Samstag, 22. September, morgens um 6 Uhr gestartet hat, ging 30 Tage, 15 Stunden und zwei Minuten später mit einem Feuerwerk zu Ende.

1500 Menschen

Annel hat noch weitere Zahlen: Rund 1500 Menschen – viele von ihnen auch mehrfach – haben am Staffellauf teilgenommen. Gemeinsam legten sie rund 16 000 Stadionrunden, beziehungsweise rund 6500 Kilometer zurück, ohne die Bizerba-Arena überhaupt zu verlassen. „Anfangs haben wir uns noch schwer getan Läufer zu finden und haben viele Zeitslots mit Menschen von der TSG besetzt“, erklärt Annel. „Doch nach den ersten Tagen wollten so viele Menschen mitlaufen, dass die Zeitfenster einige Tage im Voraus ausgebucht waren.“ Die unbeliebteren Nachtschichten wurden meist weiterhin von Vereinsmitgliedern absolviert.

Wolfgang Schwarz lief 220 Kilometer

Zwar wurde die Aktion immer wieder von Veranstaltungen begleitet – wie etwa der Besuch von Olympiasieger Dieter Baumann oder die Einweihung der Alm – doch Annel sieht vielmehr die vielen kleinen Höhepunkte: Die Vereine, Firmen und Institutionen, die als Gemeinschaftsaktion auf die Strecke gingen; auch die Lebenshilfe war dabei. Und dann war da noch Wolfgang Schwarz, der immer wieder mitgelaufen ist – zusammengerechnet 220 Kilometer. „Jede Staffelstabübergabe bei Nacht war ein Highlight an sich“, stellt Annel fest.

105 000 Euro

„Wir sind stolz, dass die ganze Region zusammengehalten hat und uns ein schönes Event beschert hat.“ Und nicht zuletzt wurde mit dem „Run the Alm“ auch ein ganzer Batzen an Spenden gesammelt: Auf der Crowdfunding-Plattform „Gofundme“ sind 105 000 Euro zusammengekommen.

Möglicherweise war der „Run the Alm“ ein Weltrekord. Einen längeren Staffellauf in einer Arena hat es laut Guinnessbuch der Rekorde bisher noch nie gegeben. In den vergangenen Wochen stand im Raum, das Event von Guinness prüfen zu lassen, letztendlich hat sich die TSG aber gegen die offizielle Anerkennung des Weltrekords entschieden, da die Gebühr laut Annel im fünfstelligen Bereich gelegen hätte.