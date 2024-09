TSG Balingen siegt auch in Villingen: Wieso Trainer Murat Isik trotzdem nicht vollends zufrieden war

1 Marko Pilic nimmt den Ball elegant aus der Luft. Foto: Eibner-

Mit dem Erfolg in Villingen stellt die TSG Balingen den nächsten Rekord auf. Trotz des deutlichen Sieges war Murat Isik aber nicht vollends zufrieden. Gute Nachrichten gibt es bezüglich Denis Latifovic.









So richtig zufrieden wirkte nach dem Abpfiff der Oberligapartie in Villingen keiner der Trainer. Was bei Daniel Miletic nach der 2:6-Pleite nicht überraschend kam, verwunderte bei TSG-Cheftrainer Murat Isik zumindest auf den ersten Blick. Schließlich hatte seine Mannschaft gerade den 13. Pflichtspielsieg der Saison eingefahren und über weite Strecken wieder tollen Fußball gezeigt. Die TSG hält nun zudem den deutschlandweiten Startrekord in den Oberligen.