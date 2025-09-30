TSG Balingen: Seit mehr als einer Woche wird rund um die Uhr gelaufen

Seit mehr als einer Woche wird 24 Stunden am Tag auf der Tartanbahn in der Bizerba-Arena gelaufen – im besten Fall werden daraus 30 Tage. Grund dafür ist eine Aktion der TSG Balingen.
Das klingt fast rekordverdächtig: Seit mehr als einer Woche wird auf der Kunststoffbahn in der Balinger Bizerba-Arena durchgängig gelaufen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Auch mitten in der Nacht und bei strömendem Regen begeben sich Läufer auf die Strecke – und das nicht ohne Grund. „Run the Alm“ ist eine Spendenaktion der TSG Balingen. Über eine Crowdfunding-Plattform sammeln die Fußball-Oberligisten Spenden, um die Almhütte mitzufinanzieren, die als Fantreff neben dem Stadion gebaut wird.