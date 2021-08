1 Mit 1:2 verloren Simon Klostermann (vorne) und die TSG Balingen ihren letzten Test beim VfB Stuttgart II Foto: Eibner

Während die Regionalliga-Kicker der TSG Balingen und des VfB Stuttgart II ihren finalen Test vor dem Saisonstart am Wochenende bestritten, waren einige ihrer Ligakonkurrenten bereits im Pflichtspieleinsatz – in Runde eins des DFB-Pokals.

Mit 3:1 (1:0) behielten die Kicker mit dem roten Brustring am Ende gegen den Konkurrenten aus Balingen die Oberhand bei der Generalprobe vor dem Ligaauftakt. Alou Kuol hatte den VfB früh mit 1:0 in Führung gebracht. Doch der TSG gelang unmittelbar nach Wiederanpfiff der 1:1-Ausgleich durch Jonas Fritschi. Aber nur wenig später gingen die Landeshauptstädter erneut in Führung: Ein abgefälschter Schuss von Marco Wolf landete zum 2:1 im Netz. Denn Schlusspunkt setzten wiederum die Gastgeber, als Jayden Bennets in der 83. Minute zum 3:1-Siegtreffer einnetzte.

"Wir haben viel von dem umgesetzt was wir uns in den vergangenen vier Wochen erarbeitet haben. 75 Minuten haben wir gut gespielt, auch in Anbetracht der Tatsache, dass sieben Spieler nicht dabei waren. Nicht gefallen hat mir die Schläfrigkeit nach der Halbzeitpause, aber insgesamt bin ich hochzufrieden mit dem Test", zog VfB-Trainer Frank Fahrenhorst ein positives Fazit.

Aber auch sein Balinger Kollege Martin Braun war trotz der Niederlage nicht unzufrieden. "Das war ein richtig gutes Testspiel. Der VfB ist gut ins Spiel gekommen und hat auch ein schönes Tor gemacht. Dann haben wir aber immer besser in die Partie gefunden und haben auch ein Tor erzielt, das aber wegen Handspiels nicht gezählt hat", blickt der 52-Jährige zurück. "Nach der Halbzeit haben wir wieder gut gespielt und haben nach einem schönen Angriff den verdienten Ausgleich geschafft. Das 1:2 war dann unglücklich, weil der Schuss noch von einem unserer Spieler abgefälscht worden ist. Aber die Jungs haben es trotzdem weiter gut gemacht; wir hatten noch zwei, drei Chancen zum Ausgleich, ehe das 1:3 gefallen ist. Der VfB hat verdient gewonnen, wenn auch um ein Tor zu hoch. Aber wir haben für unsere Möglichkeiten ein gutes Spiel gemacht", lobt Braun den Auftritt seines Teams. Zufrieden war der ehemalige Bundesligaprofi auch mit dem Debüt von Neuzugang Aaron Viventi, der nach 75 Minuten eingewechselt wurde. "Er hat schon eine Weile länger nicht mehr gespielt. Aber war er bisher im Training und auch bei seinem Einsatz gezeigt hat, stimmt mich sehr zuversichtlich, dass er uns helfen kann, wenn er körperlich voll fit ist."

Donaustädter verpassen Überraschung

Voll fit waren die Kicker des amtierenden WFV-Pokalsiegers SSV Ulm in ihrem DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Doch diesmal verpassten die Donaustädter, im Gegensatz zu den DFB-Pokaleinsätzen in der Vergangenheit, eine Überraschung. Die erste Halbzeit gestaltete der Regionalligist ausgeglichen; aber im zweiten Durchgang erspielten sich Nürnberg vor 6000 Zuschauern im Ulmer Donaustadion ein Chancenplus. Doch erst der kurz zuvor eingewechselte Tailant Dumant sorgte mit einem feinen Schlenzer aus 20 Metern in den Winkel zum 1:0 für den FCN für die Entscheidung zugunsten des Favoriten.

Die TuS Rot-Weiß Koblenz fand in seinem Pokalspiel gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg gut in die Partie und kam in der Anfangsphase zu einigen guten Gelegenheiten. Doch quasi aus dem Nichts besorgte Jan Niklas Beste mit einem Heber aus 20 Metern über den Koblenzer Keeper Boubacarr Gaye hinweg das 1:0 (27.) für den Jahn. Nur vier Minuten später erhöhte Andreas Albers gar auf 2:0. Aber Koblenz kämpfte weiter und wollte den Anschlusstreffer. Doch als Max Besuschkow nach 68 Minuten auf 3:0 erhöhte, war die Partie gelaufen.

Nur hauchdünn an einer Sensation gegen Bundesligist FSV Mainz 05 vorbei geschrammt ist die SV Elversberg. Zwar dominierten die Mainzer über weite Strecken das Spiel, ließen aber viele Hochkaräter aus, und hatten zudem Pech mit drei Aluminiumtreffern. Dies sollte sich rächen, denn Luca Schnellbacher brachte den "Underdog" nach 73 Minuten mit 1:0 in Führung. Die Überraschung lag in der Luft; aber in der vorletzten Minute rettete U21-Europameister Jonathan Burkardt mit dem 1:1 in die Verlängerung. Dort brachte erneut Schnellbacher die Saarländer mit 2:1 (110.) in Führung, und wiederum Burkardt glich zum 2:2 (116.) aus. Und so ging es ins Elfmeterschießen, in dem zunächst alle 15 Schützen erfolgreich waren, ehe dann Laurin von Piechowski für Elversberg nur die Latte traf.