TSG Balingen on fire Braun-Team die Nummer vier in Württemberg

So konnte es sich der 52-Jährige auch leisten, in den zweiten 45 Minuten Spieler einzuwechseln, die in den vergangenen Wochen nicht so viel Einsatzzeit erhalten hatten. Bereits zur zweiten Halbzeit kam Elias Wolf für Marc Pettenkofer. »Marc war Gelb-Rot-gefährdet, und nach den Erfahrungen in Homburg wollte ich da kein Risiko eingehen«, sagt der ehemalige Bundesligaprofi.

Der 21-Jährige machte seine Sache sehr gut und bestätigte damit seinen Trainer. »Ich war überzeugt, dass Elias sehr diszipliniert die Aufgaben erfüllen kann«, so Braun, der in der Schlussphase von den in der Rückrunde erweiterten Wechselmöglichkeiten – es dürfen nun fünf Spieler pro Partie eingewechselt werden – regen Gebrauch machte. So kamen in den Schlussminuten noch Tobias Dierberger, Ivan Cabraja, Carlos Konz und Alexej Storm zum Einsatz. »Bei Tobias weiß ich ja, was ich an ihm habe«, sagt der Balinger Übungsleiter, »Carlos wollte ich mit der Einwechslung zeigen, dass er zu uns gehört, nachdem er so lange verletzt und krank war. Ivan ist ebenfalls ein junger und sehr talentierter Spieler, der das Pech hat, dass derzeit die anderen Jungs so gut spielen, dass es selten einen Grund zum Wechsel gibt. Gleiches gilt auch für Alexej.«

Und da für das Flutlichtspiel am kommenden Freitagabend gegen den FSV Mainz II (Anpfiff 17.30 Uhr) wieder die gesperrten Foelsch und Vochatzer sowie voraussichtlich auch Tim Wöhrle (Achillessehnenprobleme) zurückkehren werden, hat der Balinger Trainer die Qual der Wahl gegen die Bundesliga-Reserve, mit denen die TSG noch eine Rechnung offen hat. Denn das Hinspiel verlor Balingen nur knapp mit 1:2.

»Auch für dieses Spielt gilt: Jeder der Jungs muss wieder seine Aufgabe zu 100 Prozent erfüllen und an seine Leistungsgrenze gehen. Gelingt uns das, dann werden wir auch gegen Mainz die Möglichkeit haben zu punkten«, zeigt sich Braun optimistisch.