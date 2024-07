Die Auszeichnung war ein Höhepunkt bei der Ehrungsfeier der Sportler. Norbert Fischer erhielt für seine außerordentliche ehrenamtliche Tätigkeit die goldene Ehrennadel.

Seit 1974 ist Fischer verantwortlich für die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens im Verein. Mit Engagement und Herzblut widmet er sich dieser Aufgabe und sorgt jeden Sommer dafür, dass zahlreiche Sportler ihre Prüfungen im Bereich Leichtathletik ablegen können. Viele von ihnen begleitet er seit Jahrzehnten bei der Durchführung und Abnahme des Sportabzeichens.

In 49 Jahren etwa 3500 Sportabzeichen abgenommen

Insgesamt hat Fischer in den vergangenen 49 Jahren etwa 3500 Sportabzeichen abgenommen – eine beeindruckende Zahl, die seinen außergewöhnlichen Einsatz und seine Hingabe unterstreicht. In diesem Jahr wird er sich selbst zum 50. Mal den Anforderungen für das Deutsche Sportabzeichen stellen, das sein Nachfolger Matthias Neumann abnehmen wird. Für seine herausragenden Verdienste wurde Norbert Fischer mehrfach geehrt: Seit 2004 ist er Ehrenmitglied der TSG Balingen, 1980 erhielt er die TSG-Ehrennadel in Silber, 2011 wurde ihm die Ehrennadel in Silber des WLSB verliehen.

Nun erhielt er die Goldene Ehrennadel – eine Auszeichnung, die für besonders hervorragende Verdienste um die TSG steht.

Weitere Ehrungen bei der TSG Balingen

Für 25 Jahre TSG-Mitgliedschaft wurde außerdem Inge Kost geehrt, für 50 Jahre Sybille Gompper, Wolfgang Schramm und Elke Speidel sowie für 60 Jahre Ingrid Seitz und Hannelore Wahl. Bei der Ehrung konnten Hans Götz und Hans Jetter für 40 Jahre, Ulrike Votteler für 50 Jahre und Anni Gührs für 60 Jahre nicht anwesend sein.