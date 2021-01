TSG Balingen Mannschaft will in Erfolgsspur zurück

"Wenn wir in Homburg antreten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort was holen, sehr gering – unabhängig davon, mit wie vielen Spielern wir spielen", sagt der Balinger Cheftrainer Martin Braun. "Wir hatten in den ersten 20 Minuten einige Stellungsfehler, dadurch hatte Homburg ein paar Chancen. danach haben wir es defensiv sehr ordentlich gemacht, sowohl zuerst mit zehn und danach mit neun Feldspielern. Ein Punkt wäre vielleicht sogar drin gewesen", resümiert der 52-Jährige. "Die Jungs müssen aus der Niederlage und auch den Platzverweisen lernen. Aber das ist ja immer unser Thema: Zu lernen und es dann im nächsten Spiel, sprich am Samstag in Walldorf, besser zu machen."

Doch bislang war das Astoria-Stadion in der Regionalliga ein schlechtes Pflaster. In den vergangenen beiden Spielzeiten ging die TSG beide Male als klarer Verlierer vom Platz. "Die Ergebnisse vergangener Jahre sind vielleicht schön für Statistiker; haben aber keine Auswirkung auf das Spiel am Samstag", sagt Braun. "Denn wir treten in einer anderen Verfassung auf als in der vergangenen Saison." Der ehemalige Bundesligaprofi erwartet eine Partie zweier Mannschaften auf gleichem Niveau. "Da wird es auf Kleinigkeiten ankommen; und jeder von unseren Jungs wird alles dafür geben, dass am Ende die Kleinigkeiten für uns den Ausschlag geben."