TSG Balingen legt los: Murat Isik über die Neuen, die Oberliga und die wichtigste Erkenntnis

1 Viele neue Gesichter: Murat Isik (v.l.), Noel Feher (obere Reihe), Bastian Maier, Maximilian Herberth , Noah Haller, David Zenner , Fabian Fecker, Amney Moustassie (Untere Reihe), Simon Gorr, Egemen Sarikaya, Ole Deininger und Ferdinand Schmidt Foto: Kara

Die erste Trainingseinheit ist absolviert: Bereits vor dem Start sprach Balingens Cheftrainer Murat Isik mit unserer Redaktion über die Neuzugänge, Schwerpunkte und Herausforderungen für die Saison. Er erklärt zudem, was unbedingt besser werden soll.









Murat Isik ist voller Tatendrang: Der TSG-Cheftrainer hatte bereits im Vorfeld der ersten Trainingseinheit gemeint: „Wir werden keine Einheit verschwenden und unsere Prinzipien sofort an die Mannschaft vermitteln.“ Gesagt, getan: Bereits am Montagabend gab er immer wieder taktische Anweisungen an seine Mannschaft und korrigierte beim Elf gegen Elf so manche Kleinigkeit.