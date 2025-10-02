TSG Balingen – Kickers Offenbach: Die Luft auf dem Bieberer Berg wird dünner

Der Druck ist bei den Kickers Offenbach vor dem Gastspiel in Balingen nach der Freistellung des Geschäftsführers und fünf sieglosen Spielen in Serie aktuell enorm groß.
Was vor der Saison bei den Kickers Offenbach vielleicht als Pflichtsieg im Kalender markiert wurde, wird plötzlich zu einer extrem heiklen Angelegenheit. Wenn der Traditionsverein am Samstag (14 Uhr) beim Aufsteiger in Balingen zu Gast ist, sind Cheftrainer Kristjan Glibo und seine Schützlinge im Grunde zum Siegen verdammt. Erst am Montag wurde Geschäftsführer Sport, Christian Hock, von den Kickers freigestellt. Glibo darf seinen Posten an der Seitenlinie vorerst behalten. Der Stuhl des 43-Jährigen dürfte jedoch auch immer mehr wackeln, sollte sich die aktuelle Misere fortsetzen.