TSG Balingen – Kickers Offenbach: Die Luft auf dem Bieberer Berg wird dünner

Was vor der Saison bei den Kickers Offenbach vielleicht als Pflichtsieg im Kalender markiert wurde, wird plötzlich zu einer extrem heiklen Angelegenheit. Wenn der Traditionsverein am Samstag (14 Uhr) beim Aufsteiger in Balingen zu Gast ist, sind Cheftrainer Kristjan Glibo und seine Schützlinge im Grunde zum Siegen verdammt. Erst am Montag wurde Geschäftsführer Sport, Christian Hock, von den Kickers freigestellt. Glibo darf seinen Posten an der Seitenlinie vorerst behalten. Der Stuhl des 43-Jährigen dürfte jedoch auch immer mehr wackeln, sollte sich die aktuelle Misere fortsetzen.

Nur zwei Punkte vor der TSG Denn der Vizemeister der Vorsaison, der selbstverständlich erneut mit Aufstiegsambitionen in die noch junge Spielzeit 2025/26 gestartet war, findet sich nach fünf sieglosen Partien in Serie plötzlich im Regionalliga-Abstiegskampf wieder. 2:2 gegen Homburg, 3:3 in Aspach, 2:5 gegen Freiberg, 3:4 in Sandhausen und zuletzt das 1:1-Remis am Dienstagabend gegen Fulda-Lehnerz – die Kickers befinden sich in einer waschechten Krise. Mit einem Sieg in Alzenau könnte die SG Barockstadt sogar schon an ihrem Kontrahenten vorbeiziehen. Und der Vorsprung auf die TSG Balingen beträgt vor dem direkten Duell nur zwei Punkte.

Fünfmal in Führung

Das Kuriose: Die Offenbacher gingen in jedem der vergangenen fünf Partien in Führung. Doch in jedem der Duelle schaffte es die Glibo-Elf nicht, ihre anfänglichen Vorteil in mehr als ein Unentschieden umzumünzen. „Mit dem Punkt können wir leben“, sagte der Übungsleiter dennoch nach der bitteren Partie gegen Fulda. Sollte jedoch auf der schwäbischen Alb der nächste Punktverlust nicht verhindert werden, könnte die Luft auf dem Bieberer Berg noch dünner werden.

Vochatzer-Doppelpack beim letzten Duell

Aus Offenbacher Sicht ist die Bilanz aus den letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine jedoch zumindest vielleicht ein gutes Omen. Die Kickers verloren keines der letzten sechs Duelle mit der TSG – zuletzt fuhr man im April 2024 einen überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen den angehenden Absteiger ein. Auch beim letzten Gastspiel in Balingen hatte der DFB-Pokalsieger von 1970 das bessere Ende für sich: Trotz eines Doppelpacks von Leander Vochatzer gewannen die Kickers am Ende mit 3:2. Drei Punkte sind auch diesmal in der Bizerba-Arena quasi Pflicht – sonst könnte rund um den Bieberer Berg schon bald das nächste personelle Beben folgen.