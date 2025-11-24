TSG Balingen Jugenden: U15 punktet – U19 siegt zum Hinrundenabschluss

Während die TSG U15 Remis spielt, siegt die Balinger U19 erneut. Die U17 bleibt weiterhin ohne Erfolg.

A-JUNIOREN OBERLIGA

TSG Balingen – Freiburger FC 2:0 (1:0). Die U19 der TSG siegt nach dem Derbyerfolg vergangene Woche in Ergenzingen erneut – dieses Mal mit 2:0 gegen den Tabellennachbarn aus Freiburg.

„Vom Niveau und dem Tempo war das ein sehr gutes Spiel. Wir waren präsent, haben ein schön rauskombiniertes Tor erzielt und sind hochverdient in Führung gegangen. Nach der Pause hat Freiburg umgestellt, wir haben trotzdem kaum etwas zugelassen und dann das 2:0 erzielt. Für mich geht der Sieg in Ordnung. Wir sind froh, dass wir weiterhin die heimstärkste Mannschaft sind“, so TSG-Trainer Mehmet Akbaba. Durch diesen Sieg beendet die TSG-U19 die Hinrunde auf dem vierten Tabellenplatz mit 20 Punkten.

B-JUNIOREN VERBANDSLIGA

SSV Ulm II – TSG Balingen 2:1 (0:0). Die Balinger U17 verpatzte die Generalprobe vor dem Pokalspiel gegen den 1.FC Heidenheim am Mittwoch. Gegen den SSV Ulm II verlor die TSG mit 1:2 und holte somit im achten Spiel in Serie keine Punkte. Die TSG U17 rangiert so weiterhin auf dem vorletzten Platz und holte ihre vier Punkte an den ersten beiden Spieltagen.

C-JUNIOREN OBERLIGA

TSG Balingen – FC Esslingen 2:2 (0:0). Die U15 der TSG holte im letzten Spiel der Hinrunde gegen den Tabellenzweiten aus Esslingen einen Punkt und ist somit seit drei Partien ungeschlagen. Bitter für die TSG war der Spielverlauf, denn nachdem Balingen einen 0:1-Rückstand gedreht und in der letzten Minute den vermeintlichen Siegtreffer erzielte, traf der FC Esslingen in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich.