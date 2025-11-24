TSG Balingen Jugenden U15 punktet – U19 siegt zum Hinrundenabschluss Simon Bisinger 24.11.2025 - 16:08 Uhr 1 Die U15 der TSG Balingen (rote Trikots) spielte gegen den FC Esslingen am Wochenende 2:2-Unentschieden. Foto: Kara Während die TSG U15 Remis spielt, siegt die Balinger U19 erneut. Die U17 bleibt weiterhin ohne Erfolg. Link kopiert A-JUNIOREN OBERLIGA TSG Balingen – Freiburger FC 2:0 (1:0). Die U19 der TSG siegt nach dem Derbyerfolg vergangene Woche in Ergenzingen erneut – dieses Mal mit 2:0 gegen den Tabellennachbarn aus Freiburg. „Vom Niveau und dem Tempo war das ein sehr gutes Spiel. Wir waren präsent, haben ein schön rauskombiniertes Tor erzielt und sind hochverdient in Führung gegangen. Nach der Pause hat Freiburg umgestellt, wir haben trotzdem kaum etwas zugelassen und dann das 2:0 erzielt. Für mich geht der Sieg in Ordnung. Wir sind froh, dass wir weiterhin die heimstärkste Mannschaft sind“, so TSG-Trainer Mehmet Akbaba. Durch diesen Sieg beendet die TSG-U19 die Hinrunde auf dem vierten Tabellenplatz mit 20 Punkten. Kennen Sie unseren kostenlosen Sport-Newsletter "Powerplay"? Sie erhalten die wichtigsten Sport-Themen aus der Region jeden Freitag direkt in ihr E-Mail-Postfach. Jetzt abonnieren! Unsere Empfehlung für Sie U19 der TSG Balingen So läuft der Modus in der Oberliga – gelingt noch der ganz große Wurf? Das Team von Mehmet Akbaba hat in der Vorrunde noch drei Partien zu absolvieren. Bei idealem Verlauf ist die DFB-Nachwuchsliga theoretisch noch zu erreichen. B-JUNIOREN VERBANDSLIGA SSV Ulm II – TSG Balingen 2:1 (0:0). Die Balinger U17 verpatzte die Generalprobe vor dem Pokalspiel gegen den 1.FC Heidenheim am Mittwoch. Gegen den SSV Ulm II verlor die TSG mit 1:2 und holte somit im achten Spiel in Serie keine Punkte. Die TSG U17 rangiert so weiterhin auf dem vorletzten Platz und holte ihre vier Punkte an den ersten beiden Spieltagen. Unsere Empfehlung für Sie 5:3-Sieg im Topspiel Die Analyse zum Duell zwischen der SG Empfingen und TSG Balingen II Das Landesliga-Spitzenspiel in Empfingen hielt, was es versprach. Wir gehen in die Analyse und blicken mit Stimmen und Beobachtungen nochmals auf die 90 Minuten vom Samstag zurück. C-JUNIOREN OBERLIGA TSG Balingen – FC Esslingen 2:2 (0:0). Die U15 der TSG holte im letzten Spiel der Hinrunde gegen den Tabellenzweiten aus Esslingen einen Punkt und ist somit seit drei Partien ungeschlagen. Bitter für die TSG war der Spielverlauf, denn nachdem Balingen einen 0:1-Rückstand gedreht und in der letzten Minute den vermeintlichen Siegtreffer erzielte, traf der FC Esslingen in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich.