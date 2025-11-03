TSG Balingen Jugenden: A-Jugend siegt erneut

A-JUNIOREN OBERLIGA

TSG Balingen – Bahlinger SC 5:1 (4:0). Gegen den Tabellenletzten aus Bahlingen holte die U19 der TSG nach dem Erfolg letzte Woche, den zweiten Sieg in Folge. Bereits zur Pause führte die TSG durch einen Doppelpack von Nico Kieninger und Treffern von Niklas Bender und David Hallas mit 4:0. Nach der Pause erzielte Bahlingen noch den Ehrentreffer, ehe Kieninger sein drittes Tor zum 5:1-Endstand erzielte.

TSG-Trainer Mehmet Akbaba sagt insgesamt: „Das Spiel war wie erwartet, dass Bahlingen alles nach vorne werfen wird, da sie mit zwei Zählern unten drin stecken. Wir haben fünf bis acht Minuten gebraucht um reinzukommen, haben das Spiel danach aber in die Hand genommen.“

Akbaba zufrieden

„Wir haben uns zahlreiche Chancen herausgespielt und aus den ersten beiden Chancen zwei Tore gemacht und das Spiel so auf unsere Seite gelenkt. Die erste Halbzeit mit vier Treffern hat uns natürlich in die Karten gespielt. In der zweiten Hälfte ist es dann abgeflacht, was auch dem Ergebnis geschuldet war. Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg und wir können zufrieden sein. Wir haben jetzt einen guten Vorsprung nach hinten und sind im vorderen Drittel angelangt“, so Akbaba weiter.

B-JUNIOREN VERBANDSLIGA

TSG Balingen – VfL Kirchheim/Teck 1:4 (0:3). Nach der unglücklichen Niederlage in der Vorwoche verlor die U17 der TSG gegen Kirchheim/Teck erneut. Zur Pause lag die Elf von Cesare Lupo bereits mit 0:3 hinten. In der zweiten Hälfte dezimierte sich die TSG durch eine Gelb-Rote Karte dann zunächst selbst.

Niederlagenserie hält an

Daraufhin erzielten beide noch jeweils ein Tor und am Ende stand eine 1:4-Niederlage für die TSG-Talente. Es war die fünfte Niederlage in Folge für die U17 und der letzte und auch einzige Sieg datiert noch vom ersten Spieltag beim 3:1 gegen Normannia Gmünd. Danach gab es nur noch ein weiteres Unentschieden und nun eben die fünfte Pleite in Serie.