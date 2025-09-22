TSG Balingen Jugend: U19-Ausgleich tief in der Nachspielzeit

A-JUNIOREN OBERLIGA

FC Astoria Walldorf – TSG Balingen 3:3 (1:0). Nach dem Last-Minute Sieg letzte Woche, erzielte die U19 auch gegen Walldorf den Ausgleich erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit. Zuvor lag man 3:1 zurück, erkämpfte sich aber trotz Unterzahl durch den Treffer von Niklas Bender und dem späten Ausgleich von Maximilian Conrad einen Punkt in Walldorf.

U19-Coach Mehmet Akbaba zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Elf und dem erkämpften Punkt: „Wir haben Astoria in Unterzahl in deren Hälfte gedrückt. Es war zu sehen, dass wir daran geglaubt haben und dass in der Nachspielzeit dann noch spielerisch zu lösen und das 3:3 zu machen, war sehr schön für uns. Mit fünf Punkten aus drei Spielen können wir leben.“

B-Junioren siegreich

B-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL

TSG Balingen – 1.FC Normannia Gmünd 3:1 (0:0). Die U17 startete gegen Gmünd in die Spielzeit in der Verbandsstaffel, nach dem Aufstieg dorthin in der Vorsaison. Am Sonntag ging der 1. FC nach der Halbzeit zwar in Führung, doch die TSG konterte diesen Treffer mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten und einem Treffer durch Paul Schnabel in der 70.Minute zum 3:1.

Ein Punkt im Derby

C-JUNIOREN OBERLIGA

TSG Balingen – SSV Reutlingen 2:2 (0:2). Der U15 der TSG Balingen gelang nach dem Sieg letzte Woche, der nächste Punktgewinn – und dass im Derby gegen Reutlingen um den ehemaligen Trainer Marvin Petzschner. Dabei drehte die Elf von Marvin Bock einen 0:2-Pausenrückstand noch. Durch einen Doppelschlag in Minute 63 und 64 gelang noch das 2:2-Unentschieden.