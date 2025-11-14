TSG Balingen Jugend: U15 will zweiten Sieg in Serie

1 Ein reizvolles Derby wartet auf Trainer Mehmet Akbaba und die U19 der TSG Balingen beim TuS Ergenzingen. Foto: Kara Die U15 der TSG Balingen hat ein Kellerduell vor der Brust – die U19 und U17 wollen zurück in die Erfolgsspur.







Nachdem die U15 der TSG Balingen letzte Woche siegte, wollen sie erneut einen Dreier. Die U19 will wieder siegen und die U17 sollte anfangen Punkte zu holen. A-JUNIOREN OBERLIGA TuS Ergenzingen – TSG Balingen (Sonntag, 14 Uhr, Ergenzingen). Auf die TSG U19 wartet mit der TuS Ergenzingen nicht nur ein direkter Tabellennachbar in der Oberliga, sondern auch ein Derbyspiel. Zuletzt verlor die Elf von Mehmet Akbaba beim Tabellenführer in Weinheim mit 3:5 und steht mit 14 Punkten auf Rang sechs, während Ergenzingen aus den neun Spielen 16 Punkte holte und auf Rang fünf steht. Der aktuelle TuS U19-Trainer Alexander Schreiner war auch lange Zeit Jugendtrainer in Balingen.