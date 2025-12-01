TSG Balingen Jugend: TSG-U17 siegt mit Interimscoach Ingo Weil

Die U17 der Balinger gewinnt nach zuvor acht Spielen ohne Punktgewinn – auch U15 mit Erfolg.

B-JUNIOREN VERBANDSLIGA

TSG Balingen – VfR Heilbronn 2:1 (1:1). Die Balinger U17 holte nach der deutlichen Pokalniederlage gegen Heidenheim einen 2:1-Sieg. Nach zuvor acht Spielen ohne Punkt gab es für die TSG gegen den VfR Heilbronn den erst zweiten Ligaerfolg. Dabei war es nicht mehr Cesare Lupo, der an der Seitenlinie stand, denn dieser wurde nach der Niederlage gegen Ulm in der Vorwoche freigestellt. Dafür übernimmt Ingo Weil bis zur Winterpause, Uwe Dekarz bleibt Co-Trainer.

Weil sagt dazu: „Wir wollten nochmals einen Impuls setzen. Nach dem nächsten Spiel suchen wir dann eine Lösung für die Rückrunde.“ Weiter sagt er zu der Partie gegen Heilbronn: „Das Spiel war ordentlich, aus meiner Sicht war der Sieg verdient. Wir haben wenig zugelassen, hatten aber Probleme bei Standards. Daraus resultierte auch das Gegentor.“

Unsere Empfehlung für Sie TSG Balingen Jugend U17 nach Pokalniederlage wieder gefordert Während sich die U19 der TSG Balingen mit dem Pokalsieg am Mittwochabend in die Winterpause verabschiedete, sind die U17 und U15 am Wochenende nochmals gefordert.

C-JUNIOREN OBERLIGA

TSG Balingen – SGV Freiberg 1:0 (0:0). Die TSG-U15 kommt durch den knappen Sieg gegen Freiberg bis auf zwei Punkte an den SGV heran und überwintert mit 18 Punkten auf Tabellenplatz sieben der Oberliga.

Gegen Freiberg gelang der entscheidende Treffer in der 52. Spielminute. Durch den 1:0-Sieg steht die TSG nun seit vier Spielen ohne Niederlage da.