TSG Balingen Jugend: TSG Balingen U19 liefert mit dem nächsten Heimsieg

A-JUNIOREN OBERLIGA

TSG Balingen – VfR Aalen 2:1 (2:0). Die U19 der TSG Balingen holte im zweiten Heimspiel der Oberliga auch den zweiten Sieg. Gegen den VfR Aalen gewann die Elf von Mehmet Akbaba mit 2:1 und steht nach vier Spieltagen mit zwei Siegen und zwei Unentschieden auf Platz vier der Oberliga.

Gegen Aalen gingen die TSG A-Junioren schon vor der Pause durch ein Strafstoßtor von Niklas Bender und einem Treffer von Marian Kurz mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erzielte Aalen zwar den Anschlusstreffer, doch die U19 hielt das 2:1 und sicherte sich die drei Punkte.

Guter Saisonstart

Balingens Coach Mehmet Akbaba bilanziert: „Es war ein verdienter Sieg für uns, vor allem aufgrund der sehr guten ersten Halbzeit mit vielen Torchancen die wir hatten. Der Treffer kurz vor der Halbzeit war dann fast schon der Genickbruch für Aalen. Insgesamt hatten wir auch vier Aluminiumtreffer. Der Gegentreffer zum 2:1 war ein Missverständnis hinten, wodurch das Spiel hektischer wurde, aber wir hatten immer noch mehr Anteile und haben den Sieg über die Zeit gebracht.“

U17 lässt Punkte

B-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL

VfL Pfullingen – TSG Balingen 0:0 (0:0). Die B-Junioren der TSG kamen in Pfullingen nicht über ein torloses Spiel hinaus. Somit steht die U17 nach zwei Spieltagen in der Verbandsstaffel bei vier Punkten auf Platz vier und sind auch noch ungeschlagen in dieser Saison. Der Gegner aus Pfullingen war vor diesem Spiel noch das Schlusslicht, da sie am ersten Spieltag eine 1:6-Klatsche hinnehmen mussten. Durch diesem Punkt steht Pfullingen immer noch auf dem vorletzten Platz.

Unsere Empfehlung für Sie TSG Balingen Jugend U19-Ausgleich tief in der Nachspielzeit Während die TSG Balingen U15 und U19 Remis spielten, gewann die U17 in der Verbandsstaffel.

C-JUNIOREN OBERLIGA

Karlsruher SC – TSG Balingen 4:1 (2:0). Für die TSG U15 setzte es in Karlsruhe die zweite Saisonniederlage. Bereits zur Halbzeit führten die C-Junioren des Zweitligateams mit 2:0, ehe diese in der zweiten Halbzeit auf 0:3 aus TSG-Sicht erhöhten. Den Balingern gelang in Minute 54 zwar der Anschlusstreffer zum 3:1, doch der KSC konterte diesen und erhöhte in der 60.Spielminute auf 4:1, was auch gleichzeitig den Endstand bedeutete. Die U15 der TSG steht damit nach vier Spieltagen mit vier Punkten auf Rang acht in der Oberliga. Und auch die nächste Aufgabe hat es in sich – es geht zuhause gegen den SC Freiburg.