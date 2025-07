1 Diese Akteure können die Fußballfans am 6. August in Balingen erleben. Foto: Sven Hoppe/dpa Weltstars kommen nach Balingen: Unter dieser Überschrift testet die TSG am 6. August gegen Al-Hilal. Wie der Ticketverkauf abläuft, erfahren sie hier.







Diese Nachricht hat eingeschlagen wie eine Bombe – und zwar im positiven Sinne: Die TSG Balingen testet am 6. August in der Bizerba-Arena gegen Al-Hilal, Viertelfinalteilnehmer an der jüngst ausgetragenen Klub-WM. Viele Fußballfans in der Region interessieren sich für dieses Spiel, dies zeigen auch die Zahlen auf Social-Media.