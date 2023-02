In Gedenken an Leon Morina: Spieler in schwarzen Trikots

1 Jonas Meiser kam gegen Pforzheim zum Einsatz – im Hintergrund läuft Jonas Vogler. Foto: Eibner

Die Fußballer der TSG Balingen befinden sich seit Donnerstag im Trainingslager in Kenzingen. In den Testspielen gegen die Oberligisten Freiburg und Pforzheim gab es ein Unentschieden und einen Sieg.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In Gedenken an ihren bei einem Autounfall ums Leben gekommenen U19-Spieler Leon Morina lief die TSG am Freitagabend in schwarzen Trikots auf – und verzichtete zudem auf emotionale Gesten.

Frühe Führung durch Seeger

Gegen den Freiburger FC erwischte die Mannschaft von Martin Braun einen sehr guten Start. Henry Seeger konnte bereits in der 3. Minute den Führungstreffer erzielen. Jonas Fritschi verdoppelte die Führung mit einem Distanzschuss, ehe der FFC nach 27 Minuten zum 1:2 traf.

Auch Vegelin trifft wieder

Doch dies war noch nicht der letzte Treffer im ersten Durchgang. Walter Vegelin – der seine gute Form der vergangenen Wochen bestätigte – stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im zweiten Durchgang wechselte Braun munter durch, insgesamt kamen 18 Feldspieler zum Einsatz. Nach Gegentreffern in der 50. und 82. Minute stand es am Ende 3:3.

Leander Vochatzer behauptet den Ball gegen einen Pforzheimer. Foto: Eibner

Am Samstag gegen den 1. CFR Pforzheim wechselte Braun seine Startelf auf sieben Positionen. Anders als am Freitagabend war aber die zweite Hälfte die Bessere der TSG. Durch einen Treffer von Robin Münst führte der Oberligist nach 45 Minuten mit 1:0.

Viventi sticht als Joker

Nach der Pause gab Aaron Viventi dann ein Bewerbungsschreiben an seinen Trainer ab. Zunächst erzielte er in der 54. Minute den 1:1-Ausgleich und traf später erneut zum 3:1. Den Führungstreffer hatte der ebenfalls zur Pause eingewechselte Moritz Kuhn markiert. Den vierten Balinger Treffer zum 4:1 Endstand steuerte Pedro Almeida Morais bei.

Nicht zum Einsatz kamen in beiden Tests die angeschlagenen Leistungsträger Jan Ferdinand und Lukas Ramser, die sich im bisherigen Vorbereitungsverlauf sehr treffsicher gezeigt hatten.

Die Aufstellungen

Startaufstellung gegen Freiburg: Gashi, Andric, Curda, Vochatzer, Vegelin, Seeger, Müller, Viventi, Schmitz, Fritschi, Kuhn

Startaufstellung gegen Pforzheim: Binanzer, Eisele, Curda, Meiser, Vochatzer, Akkaya, Almeida Morais, Foelsch, Schmitz, Vogler, Fritschi