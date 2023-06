Die erste Runde im DFB-Pokal ist immer die Bühne für Pokalsensationen. So schaffte der SV Waldhof Mannheim die erste Sensation des Pokals 2021/22, als die "Waldhof-Buwe" in der ersten Runde gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt mit 2:0 den Platz als Sieger verließen. Im vergangenen Jahr war er es der SV Elversberg, der Bayer Leverkusen mit 4:3 in der ersten Runde aus dem Wettbewerb schoss. Wieso sollte also der TSG Balingen nicht das gleiche Kunstsück gelingen?

Das sagt Stürmer Jan Ferdinand

Für TSG-Torjäger Jan Ferdinand ist es nicht nur wegen seiner VfB-Vergangenheit ein besonderes Spiel, sondern weil es auch tatsächlich das allererste Mal im DFB-Pokal ist. "In 90 Minuten oder 120 Minuten, mit viel Glück mit guter Leistung ist vielleicht immer was drin. Aber klar, da muss schon alles zusammenkommen, dass wir da ne Chance haben. Wir werden es auf jeden Fall versuchen und hoffen auf die Sensation."

Das sagt Kapitän Matthias Schmitz

Der Balinger Kapitän freut sich auf ein Spiel vor großer Kulisse. Einer Einschätzung der Wahrscheinlichkeit die zweite Runde zu erreichen, geht der 29-jährige Innenverteidiger gekonnt aus dem Weg. Er spricht salomonisch: "An einem guten Tag von uns und an einem schlechten Tag vom VfB Stuttgart können wir es schaffen."

Das sagt Mittelfeldmotor Lukas Foelsch

"Wir freuen uns auf ein spezielles Derby und auf ein Pflichtspiel gegen den VfB. In der Vergangenheit hatten wir ja auch schon Freundschaftsspiele. Wir freuen uns darauf uns mit einem Bundesligisten zu messen", so Foelsch.

Das sagt Cheftrainer Martin Braun

"Aus sportlicher Sicht ist es ein sehr schweres Los. Der VfB Stuttgart hat in den letzten Spielen der Saison teilweise sehr gute Spiele gezeigt und in der Relegation den HSV in beiden Spielen dominiert. Aber wir werden alles einbringen, um ein gutes Spiel zu machen und dann schauen, was möglich ist", prophezeit der Balinger Cheftrainer. Obwohl personell mit einem Aderlass bei den Kickern von der Eyach gerechnet wurde, bleibt der Großteil der Mannschaft zusammen. Am 3. Juli beginnt bereits die Vorbereitung.

Das sagen die Fans der TSG Balingen

Einzelne Fanstimmen sehen diese Eingespieltheit der Balinger Mannschaft als Vorteil. Beim VfB Stuttgart stehe ein Umbruch bevor nach der knappen Rettung in der Relegation. Die erste Runde wird bereits am vom 11. bis 14. August gespielt, das sei ein sehr früher Zeitpunkt in der Saison. Die Regionalliga sei da bereits gestartet, während es in der Bundesliga erst am 18. August los geht. Eine Sensation liege also im Bereich des Möglichen. Die Fans der TSG Balingens sind optimistisch.