TSG Balingen im Abstiegskampf: Die Lage im Tabellenkeller der Regionalliga spitzt sich zu

Durch die Niederlage hat die TSG Balingen einen Befreiungsschlag verpasst. Nun geht der Blick nach vorne: Gegen den Letzten ist ein Heimsieg schon fast Pflicht.

Es lief die dritte Minute der Nachspielzeit im Bahlinger Kaiserstuhlstadion: Der zur Pause eingewechselte Halim Eroglu stecke auf der linken Seite den Ball schön zu Jonas Brändle durch, der im Strafraum aus spitzem Winkel die Nerven behielt und zum 3:3 gegen den Bahlinger SC traf. Mit dem Punkt hätte die TSG den Konkurrenten auf Distanz gehalten und sich belohnt.

Kurzum: Es hätte der Schlusspunkt in einem aufregenden Kellerduell sein können. Doch die Gäste wollten noch mehr, statt ausgelassenem Torjubel gaben die TSG-Spieler auf dem Feld mit Gesten zu verstehen, dass sie mehr wollten. Vielleicht sogar zu viel? Wäre es sinnvoller gewesen, die letzten Minuten der Nachspielzeit tief stehend zu verteidigen, um wenigstens einen Punkt zu holen?

Eine Antwort darauf dürfte zwar dem Reich der Spekulationen entstammen. Fakt ist aber: Am Ende stand die TSG Balingen doch noch mit leeren Händen da. Denn nach einem Einwurf und der darauffolgenden Flanke standen gleich mehrere Bahlinger am kurzen Pfosten frei. Viel zu frei für die 95. Minute beim Spielstand von 3:3. Marco Bauer war der Nutznießer, der zum 4:3-Heimsieg des BSC abstaubte. „Das müssen wir besser verteidigen“, sagte Co-Trainer Daniel Güney bei der anschließenden Pressekonferenz dazu.

Schwierige Platzverhältnisse ändern das Spiel der TSG Balingen

Eine fast schon sinnbildliche Szene für das Spiel auf schwierigen Platzverhältnissen. „Da mussten wir natürlich viele Prozente von unserem fußballerischen Vermögen abgeben und uns mehr auf die Basics konzentrieren. Und da waren wir heute einfach nicht gut“, analysierte TSG-Chefcoach Murat Isik, der gesperrt auf der Tribüne zuschauen musste, nach dem Spiel.

Zu viele Eins-gegen-Eins-Duelle verloren

Genau wie sein Co-Trainer monierte er, dass TSG-Akteure in Eins-gegen-Eins-Situation zu oft nur zweiter Sieger waren. „Wir wussten, dass der Gegner viel Mann gegen Mann spielt und wenn man Mann-Mann spielt, bedeutet das auch, dass viele Duelle passieren. Diese müssen geführt – und um das Spiel zu gewinnen – auch gewonnen werden“, verdeutlichte Güney.

Bahlingen und Balingen nur noch zwei Punkte voneinander entfernt

Dass am Ende alle vier Gegentreffer aus Standardsituationen heraus (ein Elfmeter, zwei Eckbälle und ein Einwurf) entstanden, stützte die These der fehlenden Basics bei den Balingern, die beim Namensvetter den Befreiungsschlag verpassten. Und mehr noch: Nur noch zwei Punkte beträgt der Vorsprung der TSG auf den südbadischen Rivalen, der durch den ersten Heimsieg der Saison auf den drittletzten Platz der Regionalliga Südwest gesprungen ist und dadurch den Anschluss geschafft hat.

Im Heimspiel muss die TSG nun unbedingt punkten

Etwas, was dem kommenden Gegner der TSG Balingen bislang nicht gelungen ist. Denn der TSV Schott Mainz steht nach mittlerweile 15 Spielen mit fünf Punkten auf dem letzten Platz. Dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) kommt damit eine extrem große Bedeutung zu.

Denn zum einen kann die TSG den Abstand zum Tabellenende weiter vergrößern und gleichzeitig wichtige Punkte sammeln, um die Niederlage im Kellerduell mit dem Namensvetter zumindest ein Stück weit vergessen zu machen.