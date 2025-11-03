TSG Balingen im Abstiegskampf: Die Lage im Tabellenkeller der Regionalliga spitzt sich zu

Durch die Niederlage hat die TSG Balingen einen Befreiungsschlag verpasst. Nun geht der Blick nach vorne: Gegen den Letzten ist ein Heimsieg schon fast Pflicht.
Es lief die dritte Minute der Nachspielzeit im Bahlinger Kaiserstuhlstadion: Der zur Pause eingewechselte Halim Eroglu stecke auf der linken Seite den Ball schön zu Jonas Brändle durch, der im Strafraum aus spitzem Winkel die Nerven behielt und zum 3:3 gegen den Bahlinger SC traf. Mit dem Punkt hätte die TSG den Konkurrenten auf Distanz gehalten und sich belohnt.