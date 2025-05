„Im Endeffekt hat man heute gesehen, dass wir eine junge Ausbildungsmannschaft sind und Berg Abstiegskampf-Fußball gespielt hat“, fasste TSG II-Trainer Philipp Wolf nach Abpfiff zusammen.

Zudem hatten der TSV mit dem omnipräsenten und überragenden Hannes Pöschl den besten Mann auf dem Platz in seinen Reihen. „Er hat aus fünf Chancen vier Tore gemacht, er war der Unterschiedsspieler. Das war schon wahnsinnig gut“, so Wolf.

Ganz starker Treffer

Die Gäste, von ihrem Trainer Oliver Ofentausek enorm aktiv und lautstark gecoacht, gingen nach zwölf Minuten in Führung. Nach einem Pressschlag gelangten sie in einen Umschaltmoment und Torjäger Pöschl zeigte seine ganze Klasse. Ansatzlos traf er im Strafraum aus halblinker Position zum 0:1.

Die Balinger ließen den Ball oft gut durch die eigenen Reihen laufen, hatten aber teils auch mit dem aggressiven Anlaufen des TSV zu kämpfen und fanden zu selten die Tiefe. Auch Wolf meinte: „Wir haben das während dem Spiel schon gecoacht und in der Halbzeit nochmals angesprochen.“ Einen der geforderten Bälle spielte dann Samuel Schneider kurz vor der Pause: Er schickte Mirhan Inan auf die Reise, der einen Gegenspieler versetzte und herrlich in den Winkel traf (43.). Mit der letzten Aktion der 1. Halbzeit ging Berg aber wieder in Führung: Ein Black-Out von Noah Haller, der im eigenen Strafraum einen Fehlpass spielte, wurde von Pöschl eiskalt bestraft (45.).

Es geht hin und her

Dieser legte kurz nach dem Seitenwechsel frei vor Dogan das 1:3 nach, Noah Neff konterte aber mit einem tollen Distanzschuss prompt zum 2:3 (50.). Es war nun ein völlig offenes Spiel, in dem die Gäste den nächsten Punch setzten. Eine Flanke konnte Dogan nicht festhalten, vom Pfosten kam der Ball natürlich zu Pöschl, der den Viererpack schnürte. Balingen gab sich aber nicht auf und auch David Zenner zeigte, dass er eine starke Schusstechnik besitzt. Aus 25 Metern verkürzte er erneut (75.).

Die TSG warf in der Folge alles nach vorne, das 4:4 sollte aber nicht mehr gelingen. Andre Port parierte in der Nachspielzeit noch einen Freistoß von Haller sehenswert.

Statistik zum Spiel

TSG Balingen II – TSV Berg 3:4 (1:2). TSG Balingen II: Dogan; Anez (9. Sinz), Sarikaya (60. Zieker), Haller, Inan, Braun (70. Isik), Schneider, Neff, Bader (73. Feher), Zenner, Schaber. Tore: 0:1, 1:2, 1:3, 2:4 Hannes Pöschl (12, 45+3, 47, 68.), 1:1 Mirhan Inan (43.), 2:3 Noah Neff (50.), 3:4 David Zenner (75.). Schiedsrichter: Benjamin Schmidt mit Jan Jakob Keim und Oliver Gütlin.