TSG Balingen II – TSV Heimerdingen: Mirhan Inan schießt Balinger U23 zum Heimsieg

„Naja, ich hätte ihn auch von Anfang an bringen können – vielleicht hätten wir dann früher schon 2:0 geführt“, meinte TSG-Cheftrainer Philipp Wolf lachend auf die Frage, ob er sich für die Einwechslung des Doppelpackers Mirhan Inan selbst auf die Schulter klopfe. Der zuletzt angeschlagene Stürmer kam zur Pause in die Partie, bildete nach der entsprechenden taktischen Umstellung eine Doppelspitze mit Noah Neff und bescherte den jungen Balingern durch seine beiden Treffer innerhalb weniger Minuten einen hochverdienten 2:0-Sieg gegen Tabellenvorletzten aus Heimerdingen.

Schwache erste Halbzeit

Die Gastgeber starteten druckvoll in die Partie, verloren dann jedoch relativ schnell ihren Faden. „Die erste Halbzeit war eine unserer schwächsten in der ganzen Saison“, meinte auch Wolf nach der Partie. Echte Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Wenn der TSV gefährlich wurde, dann über ihre linke Seite in Person von Max Stumm.

Lesen Sie auch

Doppelschlag durch Inan

Nach dem Seitenwechsel wurde die TSG griffiger und zielstrebiger. Die Quittung waren zwei schön herausgespielte Treffer. Zunächst löste sich Kapitän Noah Braun mit einer herrlichen Bewegung im Zentrum von seinem Gegenspieler und setzte daraufhin den startenden Inan per Chip-Pass in Szene. Dieser fackelte nicht lange und jagte den Ball aus halbrechter Position in die linke untere Ecke des TSV-Gehäuses. Nur zwei Minuten später eine fast identische Situation: Wieder startete Inan im richtigen Moment und vollstreckte – diesmal nach Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Finn König – erneut platziert.

In der Folge brachte die TSG ihren Sieg relativ souverän nach Hause. Ein möglicher weiterer Treffer von Enes Isik zählte aufgrund von Abseits. In der Nachspielzeit sah Heimerdingens Max Buschermöhle nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld noch die rote Karte.

Sorge um Paul Gaiser

Einziger Balinger Wermutstropfen an einem ansonsten sehr erfolgreichen Nachmittag in der Bizerba-Arena: Der zur Halbzeit eingewechselte Paul Gaiser musste nach einem Zusammenprall wenige Momente nach Wiederanpfiff mit einer Ellenbogenverletzung bereits wieder vom Feld.

Sprung auf Rang 9

Durch den Sieg schiebt sich die U23 der TSG in der Tabelle am VfR Heilbronn, der zeitgleich mit 0:4 gegen den FC Holzhauen verlor, vorbei und ist aufgrund des besseren Torverhältnisses nun Neunter. Die Balinger bleiben jedoch mitten im Verbandsliga-Abstiegskampf: Der Vorsprung auf die TSG Tübingen und den Relegationsplatz beträgt weiterhin nur zwei Punkte.