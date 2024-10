TSG Balingen II spielt auswärts: Wiedersehen nach Relegationsduell – es geht gegen den TV Echterdingen

1 Simon Gorr spielte zuletzt erstmals für die Balinger U23. Foto: Kara

Die U23 der TSG Balingen spielt am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) beim TV Echterdingen. Trainer Philipp Wolf will mit seiner Mannschaft den sonntäglichen Gegner überholen.









28 Spiele in Folge hatte die TSG Balingen bis in den Juni 2023 hinein nicht verloren – dann stand das Relegationsduell mit dem TV Echterdingen auf dem Programm. Die damals noch von Denis Epstein trainierte Mannschaft musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Der Coach merkte im Anschluss an: „In der ersten Halbzeit war Echterdingen einen Tick besser und aggressiver in den Zweikämpfen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann die klar besser Mannschaft.“