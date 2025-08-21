TSG Balingen II – SC Tuttlingen: Das Duell der weißen Westen

Die TSG Balingen II empfängt am Sonntag den SC Tuttlingen. Für Philipp Wolf ist diese Begegnung zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison aber noch kein Top-Spiel.
TSG Balingen II – SC Tuttlingen (Sonntag, 15 Uhr). Philipp Wolf interessiert die Tabelle nach nur zwei Spieltagen noch nicht. „Nach vier oder fünf vielleicht“, meint der Cheftrainer der Balinger Reserve. Natürlich freut er sich darüber, dass seine Mannschaft mit zwei Siegen und 8:0 Toren perfekt in die Landesliga-Saison gestartet ist. Er gibt aber auch zu bedenken: „Das war irgendwo schon auch unsere Erwartungshaltung, mit sechs Punkten in die neue Spielzeit zu starten.“