TSG Balingen II – SC Tuttlingen: Das Duell der weißen Westen

TSG Balingen II – SC Tuttlingen (Sonntag, 15 Uhr). Philipp Wolf interessiert die Tabelle nach nur zwei Spieltagen noch nicht. „Nach vier oder fünf vielleicht“, meint der Cheftrainer der Balinger Reserve. Natürlich freut er sich darüber, dass seine Mannschaft mit zwei Siegen und 8:0 Toren perfekt in die Landesliga-Saison gestartet ist. Er gibt aber auch zu bedenken: „Das war irgendwo schon auch unsere Erwartungshaltung, mit sechs Punkten in die neue Spielzeit zu starten.“

Zwei eingeplante Siege

„Wir wussten, dass Croatia eine ziemlich neu zusammengestellte Mannschaft ist und noch ein paar Ausfälle zu verkraften hat“, stellt Wolf den 5:0-Heimsieg gegen Reutlingen zum Saisonauftakt ein wenig in Relation. „Und in Freudenstadt haben wir natürlich gegen ein hoch motiviertes Team gespielt – und wir haben uns schwergetan. Aber gegen einen Aufsteiger war natürlich auch unser Anspruch, das Spiel zu gewinnen“, war für Wolf der 3:0-Auswärtssieg am zweiten Spieltag zumindest auch keine Überraschung.

Nur eine gute Halbzeit

Der Balinger Übungsleiter argumentiert sogar eher ins Gegenteil. Denn der Weg zu diesen beiden Siegen und der weißen Weste nach zwei Spieltagen sei alles andere als perfekt gewesen: „Eigentlich war nur die erste Halbzeit gegen Reutlingen wirklich gut.“ Vor allem in Freudenstadt taten sich die jungen Eyachstädter gegen eine tief stehenden Gegner auf einem suboptimalen Rasenplatz über weite Strecken der Begegnung sehr schwer, ihr gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen. „Aber solche Spiele gehören dazu und sind wichtig für unseren Entwicklungsprozess. Wir müssen lernen, auch unter solchen Umständen die richtigen Lösungen zu finden“, meint Wolf.

Duell der weißen Westen

Die TSG-Reserve hat nun die womöglich schwerste Aufgabe der noch jungen Saison vor der Brust. Denn auch der SC 04 Tuttlingen startete an den ersten beiden Wochenenden perfekt in die neue Spielzeit. Zwei Spiele, zwei Siege, sieben Tore, kein einziges Gegentor. „Klar, da werden am Sonntag zwei Mannschaften mit sehr viel Selbstbewusstsein aufeinandertreffen“, weiß auch Philipp Wolf. Denn auch wenn für die Tuttlinger zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison dasselbe gilt wie für die TSG – eine weiße Weste ist nun mal eine weiße Weste.

Harthausen und Albstadt

Das Team von Chefcoach Samuel Witzig besiegte zum Saisonauftakt den TSV Harthausen/Scher auswärts souverän mit 3:0 und legte dann am vergangenen Wochenende mit einem 4:0-Heimsieg über den FC 07 Albstadt ebenso beeindruckend nach. Mit Buba Camara, Emirhan Karakaya und Nico Wieneke haben gleich drei Tuttlinger Akteure bereits zwei Saisontore auf ihrem Konto.