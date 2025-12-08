TSG Balingen II: 55 Tore von 16 verschiedenen Spielern

Die TSG Balingen II befindet sich nach dem 6:0-Sieg gegen Freudenstadt nun in der wohlverdienten Winterpause. Ein Blick auf die Statistiken verrät: Philipp Wolf kann zufrieden sein.
Nachdem sich die U23 der TSG Balingen mit einem standesgemäßen 6:0-Erfolg gegen das Schlusslicht aus Freudenstadt in die Winterpause verabschiedete, kann man im Lager der Eyachstädter auf eine erfolgreiche zweite Jahreshälfte 2025 zurückblicken. Das gilt sowohl für die kollektiven Leistungen, als auch für einzelne Spieler, die sich ins Rampenlicht brachten.