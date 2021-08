1 Burhan Soyudogru überwand beim Ravensburger 3:0-Pokalerfolg gleich zweimal TSG-Schlussmann Plator Gashi. Foto: Kara

Balingen II scheidet nach 0:3 gegen Oberligist FV Ravensburg aus dem Pokal aus.

WFV-Pokal, 3. Runde: TSG Balingen II – FV Ravensburg 0:3 (0:1). Auch die U23 der TSG Balingen musste im Pokal die Segel streichen. Die Jungs von TSG-Trainer Denis Epstein zogen sich dabei aber gegen den zwei Klassen höher spielenden Oberligisten aus Ravensburg achtbar aus der Affäre.

Die Gäste aus der Rutenstadt, bei denen mit Kevin Kraus ein ehemaliger Balinger zwischen den Pfosten stand, machten von Beginn an klar, dass sie gewillt waren, das Achtelfinale zu erreichen. Der Oberligist agierte druckvoll und ballsicher; und ging folgerichtig nach 14 Minuten mit 1:0 in Führung: Nach einem Chipball in den Balinger Strafraum konnte TSG-Keeper Plator Gashi zwar noch den ersten Schuss abwehren, doch der Ball landete bei Burhan Soyudorgu, der überlegt in die lange Ecke einschob.

Auch in der Folgezeit der ersten Hälfte bestimmten die Gäste das Geschehen. Die Balinger Youngster kamen nur zu vereinzelten Vorstößen, so wie nach 20 Minuten, als sich Henry Seeger auf der rechten Seite gut durchsetzte; seine Flanke in den Strafraum pflückte aber Keeper Kraus herunter.

Das Team von FV-Coach Steffen Wohlfarth erspielte sich danach noch weitere gute Gelegenheiten; es blieb aber beim 1:0 für den FV zur Pause. Im zweiten Durchgang fand die Balinger Zweite besser ins Spiel, ohne sich aber nennenswerte Chancen zu erspielen. Die hatten die Gäste aus Ravensburg, die nach 76 Minuten auf 2:0 erhöhten: Der FV griff über die rechte Seite an, und nach einer flachen Hereingabe in den Strafraum stand wiederum Soyudogru goldrichtig und schoss den Ball in die lange Ecke.

Aber die Epstein-Jungs steckten nicht auf, warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, und wurden kalt erwischt: Ravensburg konterte über den eingewechselten Lukas Pfister, der in der ersten Minute der Nachspielzeit den 3:0-Endstand erzielte.

"In der ersten Halbzeit hatten wir es richtig schwer. Ravensburg war klar die bessere Mannschaft über die gesamte Spielzeit. Wir hatten ein paar Kontersituationen, die wir aber nicht gut ausgespielt haben. Deshalb geht der Sieg für Ravensburg auch in Ordnung", resümierte Trainer Epstein nach dem Spiel. "Trotz der Niederlage kann ich einige gute Erkenntnisse mitnehmen. Wir haben Dinge ganz gut gemacht, wie die Räume eng gemacht, oder auch Konter lanciert."TSG Balingen II: Gashi; Sinz (79. Geiger), Belser, Schäfer, Göttler, Seeger, Iosifidis, Barth (79. Peric), Farkas (63. Junginger), Siedler, Kurz.Tore: 0:1, 0:2 Soyudorgu (14./76.), 0:3 Pfister (90.+1).Schiedsrichter: Maximilian Jäger (Böblingen).