TSG Balingen: Glückliche Gesichter beim Volleyballfest

Auf den drei Feldern der Balinger Kreissporthalle war beim Volleyballfest der TSG Balingen mit 20 Mannschaften mächtig was los. Turnierleiter Gerd Klopfer hatte einen ausgefeilten Turnierplan erstellt, und dank der guten Mitarbeit aller teilnehmenden Freizeit-Mannschaften lief es wie am Schnürchen. Zu lokalen Vertretern wie den „Sechs ohne Beach“, dem „Wilden Mix“, den „Volleybären“, den „Looney Tunes“ oder den „Sechs-Ämter-Tropfen“ gesellten sich auch Mannschaften aus Winterlingen, Frohnstetten und Reutlingen, eine starke Fraktion aus Villingen-Schwenningen sowie der Vorjahressieger Team-Rastatt. Das Spielniveau war über weite Strecken beachtlich. So reichte es für das Team des 16-jährigen Felix Gudermuth aus der Zweitligamannschaft der Volley YoungStars Friedrichshafen – laut volleybox.net hat er eine Abschlaghöhe von 352 Zentimetern – am Ende nur zu Platz zwei hinter „Dynamo Villingen“. Nach 64 Spielen in neun Stunden verabschiedeten sich überwiegend glückliche Gesichter von dem, auch Dank der vielen Helfer, gelungenen Volleyballfest. Fun Fact: bei der Fußball-EM werden in vier Wochen 51 Partien gespielt.