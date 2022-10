2 Neu gewählt: der Vorstand und der Aufsichtsrat der TSG Balingen Fußball Foto: Ungurenau

Kaum einen so jungen Verein mit einer so langen Tradition gibt es wie den TSG Balingen Fußball. Jetzt hat er seinen Vorstand fast komplett neu gewählt.















Link kopiert

Balingen - Kaum einen so jungen Verein mit einer so langen Tradition gibt es wie den TSG Balingen Fußball: Im dritten Jahr seines Bestehens sind alle Vorstandsmitglieder neu gewählt worden – ausgenommen die Vorsitzenden des Vereins und des Aufsichtsrats.

Der Vorsitzende Eugen Straubinger sprach von der Herausforderung, "einen jungen Verein so aufzustellen, dass er sich im Haifischbecken der Profimannschaften behaupten kann". Ziel der "Visionen 2030" sei es, der "professionellste Amateurverein in der Region" zu bleiben.

Kunstrasen wird Leistungsstand nicht gerecht

Der Rasenplatz sei – dank Unterstützung des Bauhofs – "wirklich gelungen". Anders der Kunstrasenplatz, der dem Leistungsstand der Mannschaften nicht gerecht werde: Verschiedentlich, so Straubinger, habe ein Schiedsrichter schon überlegt, ob man da tatsächlich anpfeifen könne. "Das ist eine Aufgabe für die Stadt."

Für Heinrich Sülzle, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, der mit der Ausgliederung des Vereins aus der TSG neu installiert worden war, ist die Gewinnung neuer Sponsoren ein großes Thema. Immer wieder, sagte er, sehe man sich an den Wochenenden mit der "David-Goliath-Situation" konfrontiert, etwa, wenn man in der Regionalliga gegen Ulm spiele.

Platz ist unzumutbar

Leider sei die Infrastruktur "für das, was geleistet wird, desolat". Es sei "nicht zumutbar, dass auf diesem Platz gespielt wird".

Über den sportlichen und außersportlichen Bereich informierte Fabian Kurth. Die Ergebnisse seien "sensationell", sagte er: "So, wie die Jungs spielen, hätten sie in Zukunft auch mehr Zuschauer verdient."

Roland Schmid sprach das auch in seinem Kassenbericht an: Bis zu 3500 Zuschauer habe man "vor Corona" bei wichtigen Spielen gehabt; am letzten Spieltag der vergangenen Saison seien gerade mal 500 gekommen.Sein Ziel für den Verein, der momentan 424 Mitglieder hat, ist, 1000 Mitglieder zu erreichen.

NEUWAHLEN

Laut Satzung sind die Spitzenposten nur alle drei Jahre neu zu besetzen. Der Vorsitzende Eugen Straubinger und der Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich Sülzle bleiben daher für ein weiteres Jahr im Amt. Neu gewählt wurden:

n Vorstand: Fabian Kurth, Roland Schmid, Holger Klein, Thomas Lopian

n Aufsichtsrat: Andreas Kraut, Walter Meinlschmidt, Michael Klas, Thomas Pittasch

n Hauptausschuss: Thomas Aierle, Manfred Bender, Sulio Candic, Steffen Horler, Elke Kath, Martin Kath, Karl Liener, Andre Matz, Markus Metz, Otto Müller, Armin Roth, Ronald Schefer, Frank Seifert, Markus Supper

n Ehrenräte: Bodo Fritsche, Kurt Schowalter, Uwe Haußmann

n Kassenprüfer: Jürgen Hafner, Michael Haigis