TSG Balingen – FSV Frankfurt: „So wahr ich hier stehe“ verspricht Isik den Klassenerhalt

Trotz der fünften Niederlage im sechsten Spiel blickt Balingens Cheftrainer Murat Isik optimistisch nach vorne. Die nächsten Wochen werden für die TSG richtungsweisend sein.
„So wahr ich hier stehe: Wir werden die Liga zu 100 Prozent halten, weil wir richtig guten Fußball spielen und eine unheimliche Energie im Spiel haben. Das ist auch keine Floskel – ich bin total davon überzeugt.“ Diese emotionalen Worte von Cheftrainer Murat Isik ernteten bei der Pressekonferenz nach der 0:2-Heimniederlage seiner TSG Balingen gegen den FSV Frankfurt Applaus von den Fans.