TSG Balingen – FSV Frankfurt: „So wahr ich hier stehe“ verspricht Isik den Klassenerhalt

Trotz der fünften Niederlage im sechsten Spiel blickt Balingens Cheftrainer Murat Isik optimistisch nach vorne. Die nächsten Wochen werden für die TSG richtungsweisend sein.

„So wahr ich hier stehe: Wir werden die Liga zu 100 Prozent halten, weil wir richtig guten Fußball spielen und eine unheimliche Energie im Spiel haben. Das ist auch keine Floskel – ich bin total davon überzeugt.“ Diese emotionalen Worte von Cheftrainer Murat Isik ernteten bei der Pressekonferenz nach der 0:2-Heimniederlage seiner TSG Balingen gegen den FSV Frankfurt Applaus von den Fans.

Lage spitzt sich zu Dass die Lage beim Regionalliga-Aufsteiger mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse prekär ist, lässt sich nicht schönreden. Bis auf den 2:1-Sieg in Fulda ist das Punktekonto der Eyachstädter bis dato leer geblieben. Man stellt mit vier Treffern die harmloseste Offensive und teilt sich auch in der Rangliste der schlechtesten Abwehrreihen (17 Gegentore) den letzten Platz mit dem Bahlinger SC und der Reserve des SC Freiburg. Erschwerend hinzu kommt die wohl größte Enttäuschung: das Aus im WFV-Pokal gegen den FC Holzhausen.

All dem ist sich Murat Isik selbstverständlich bewusst. Dennoch sind sein Optimismus und sein unbedingter Wille, den Fokus auf die positiven Aspekte der bisherigen Spielzeit zu richten, durchaus verständlich. Die Pleite gegen Frankfurt war in gewisser Hinsicht ein Spiegelbild der noch jungen Saison: Ein mutiges Auftreten, gute Ansätze, Probleme im letzten Drittel und bei gegnerischen Standards, mangelhafte Chancenverwertung – und ein eiskalter Gegner.

Gnadenlose Frankfurter

Denn die Gäste aus Frankfurt agierten in der Bizerba-Arena gnadenlos effizient. Birkan Celik nutzte einen kurzen Moment der mangelnden Konsequenz in der Balinger Hintermannschaft zum 1:0-Führungstreffer und Lukas Gottwalt erhöhte nach dem Seitenwechsel nach einer Ecke per Kopf zum 2:0. Beide Treffer fielen mehr oder weniger aus dem Nichts, ohne dass der FSV davor nennenswerte Druckphasen oder gar Großchancen zu verzeichnen hatte. Auf der anderen Seite wurde genau diese Effizienz schmerzlich vermisst. Immer wieder blieben die Balinger im letzten Drittel hängen und suchten vergeblich nach dem vielzitierten „entscheidenden Pass“. Wenn dieser dann mal einen Abnehmer fand, wurden teils sehr gute Chancen nicht genutzt. Die Quittung: eine erneut ärgerliche und vermeidbare Pleite.

Genug Lehrgeld?

„Wir zahlen aktuell noch Lehrgeld“, stellte Murat Isik im Anschluss an sein Klassenerhaltsversprechen klar. Mit Blick auf die Tabelle sollten diese Zahlungen nun aber möglichst bald abgeschlossen sein. Drei Punkte Rückstand auf die Nicht-Abstiegszone bzw. vier auf den zehnten Tabellenplatz sind noch kein Beinbruch. In den nächsten beiden Spielen – in Sandhausen und gegen den FC Bayern Alzenau – sollte gegen zwei Teams, die ebenfalls nicht gut in die Saison gestartet sind, dennoch unbedingt gepunktet werden.