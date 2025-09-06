TSG Balingen – FSV Frankfurt: Ein Versprechen von Murat Isik und ein Lob vom Gegner

Tim Görner (FSV Frankfurt): „Wir sind natürlich froh, dass wir die Heimreise als Gewinner antreten können. Aber mit der Art und Weise bin ich heute überhaupt nicht zufrieden. Man muss Balingen ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben uns heute mehr abverlangt als viele andere Gegner. Wenn die TSG diesem Weg treu bleibt, wird sie ganz bestimmt auch ihre Punkte holen.“