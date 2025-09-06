TSG Balingen – FSV Frankfurt: Ein Versprechen von Murat Isik und ein Lob vom Gegner

Am Ende konnte der FSV Frankfurt mit einem 2:0-Sieg im Gepäck die Heimreise aus Balingen antreten. Das sagen die beiden Cheftrainer zum Geschehen auf dem Rasen.
Murat Isik (TSG Balingen):
„Wir haben es in der ersten Halbzeit schon relativ gut gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir eine gestandene Regionalliga-Mannschaft hinten eingeschnürt. Wir zahlen aktuell in diesen Spielen einfach noch Lehrgeld. Aber ich bin total überzeugt: Wenn wir weiter so Fußball spielen, werden wir die Klasse zu 100 Prozent halten!“