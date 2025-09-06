TSG Balingen – FSV Frankfurt: Ein Versprechen von Murat Isik und ein Lob vom Gegner
Auch wenn die TSG gegen Frankfurt erneut verlor, hatte Murat Isik viele lobende Worte für seine Mannschaft übrig. Foto: Kara

Am Ende konnte der FSV Frankfurt mit einem 2:0-Sieg im Gepäck die Heimreise aus Balingen antreten. Das sagen die beiden Cheftrainer zum Geschehen auf dem Rasen.

Murat Isik (TSG Balingen):
 „Wir haben es in der ersten Halbzeit schon relativ gut gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir eine gestandene Regionalliga-Mannschaft hinten eingeschnürt. Wir zahlen aktuell in diesen Spielen einfach noch Lehrgeld. Aber ich bin total überzeugt: Wenn wir weiter so Fußball spielen, werden wir die Klasse zu 100 Prozent halten!“

 

Tim Görner (FSV Frankfurt): „Wir sind natürlich froh, dass wir die Heimreise als Gewinner antreten können. Aber mit der Art und Weise bin ich heute überhaupt nicht zufrieden. Man muss Balingen ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben uns heute mehr abverlangt als viele andere Gegner. Wenn die TSG diesem Weg treu bleibt, wird sie ganz bestimmt auch ihre Punkte holen.“

 