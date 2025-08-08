TSG Balingen freut sich: Hauptsponsor Sülzle setzt Engagement fort

Die TSG Balingen und ihr langjähriger Hauptsponsor, die Sülzle Gruppe, setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Dies erklärt der Verein in einer Mitteilung.
Bereits seit 2009 begleitet das Rosenfelder Familienunternehmen die TSG Balingen als Hauptsponsor. Der kürzlich erreichte Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest ist dabei nicht nur ein sportlicher Meilenstein, sondern auch das Ergebnis langjähriger, nachhaltiger Aufbauarbeit – getragen vom großen Engagement im Ehrenamt, der Partnerschaft mit der Sülzle Gruppe und dem Beitrag weiterer Förderer. Dies lässt die TSG in einer Mitteilung verlauten.