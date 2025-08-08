TSG Balingen freut sich: Hauptsponsor Sülzle setzt Engagement fort

Die TSG Balingen und ihr langjähriger Hauptsponsor, die Sülzle Gruppe, setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Dies erklärt der Verein in einer Mitteilung.

Bereits seit 2009 begleitet das Rosenfelder Familienunternehmen die TSG Balingen als Hauptsponsor. Der kürzlich erreichte Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest ist dabei nicht nur ein sportlicher Meilenstein, sondern auch das Ergebnis langjähriger, nachhaltiger Aufbauarbeit – getragen vom großen Engagement im Ehrenamt, der Partnerschaft mit der Sülzle Gruppe und dem Beitrag weiterer Förderer. Dies lässt die TSG in einer Mitteilung verlauten.

Es sei eine Zusammenarbeit, die weit über klassisches Sponsoring hinausgeht. „Der Aufstieg war für uns alle ein besonderer Moment – er zeigt, was mit Zusammenhalt, Leidenschaft und regionaler Verbundenheit möglich ist. Wir freuen uns sehr, diesen Weg auch in Zukunft als Hauptsponsor begleiten zu dürfen. Besonders die Förderung junger Talente liegt uns dabei am Herzen“, betont Heinrich Sülzle.

Mehrere Highlights

Die TSG blickte auf eine herausragende Oberliga-Saison zurück: Mit leidenschaftlichem Fußball, mannschaftlicher Geschlossenheit und einem Zuschauerschnitt von über 1200 pro Heimspiel überzeugte das Team sportlich wie strukturell. Doch nicht nur die erste Mannschaft stand im Fokus – auch die Nachwuchsteams entwickelten sich kontinuierlich weiter. Ein echtes Highlight der Jugendabteilung war das Spiel der U19 gegen die Jugendmannschaft des VfB Stuttgart.

Das gelungene TSG-Erlebniswochenende mit dem SÜLZLE Cup am 18. und 20. Juli 2025 zeigte mit 18 teilnehmenden Mannschaften und zahlreichen Besuchern eindrucksvoll die enge Verbundenheit und das gelebte Miteinander der TSG-Familie. Am 6. August empfing das Team den amtierenden saudi-arabischen Rekordmeister und FIFA-Klub-WM-Teilnehmer Al-Hilal zu einem Testspiel-Kracher.

Vor ausverkauftem Haus mit 3700 Zuschauern trafen die Spieler auf internationale Topstars wie Joao Cancelo, Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly und Sergej Milinkovic-Savic – ein unvergessliches Erlebnis für Team und Fans gleichermaßen. „Die starke Partnerschaft mit SÜLZLE trägt unsere gemeinsamen Werte: Nachhaltigkeit, Verantwortung und Regionalität“, erklärt TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel. „Gerade im Jugendbereich ist diese Unterstützung von unschätzbarem Wert. Unsere Philosophie – Talente aus der Region zu fördern – ist langfristig angelegt und zahlt sich immer deutlicher aus.“