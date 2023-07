Nach dem Testspiel am Freitagabend äußerten sich die Trainer Martin Braun und Benjamin Maier zum Auftreten ihrer Teams.

Sowohl für die TSG Balingen als auch den FC Holzhausen wird es am kommenden Wochenende ernst: Beide Teams starten in die neue Saison. Beim finalen Testlauf sammelte vor allem die Mannschaft von Martin Braun nochmals Selbstvertrauen. Nach einem 0:0 zur Pause drehte der Regionalligist nach dem Wechsel auf und siegte 3:0.

Braun sieht Steigerung

Braun lobte aber beide Halbzeiten: „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon führen müssen – aber auch ein Tor kassieren können, weil wir in der Phase vor der Pause ungeduldig wurden. Ich war aber auf jeden Fall zufrieden.“ Mit einer fast komplett durchgewechselten Mannschaft kamen die Eyachstädter aus der Kabine und zeigten sich dann auch effektiver. „In der zweiten Halbzeit haben wir die Aktionen dann sauberer zu Ende gespielt. Insgesamt war es ein Fortschritt im Vergleich zur Vorwoche und ein guter Test“, so Braun.

In der kommenden Woche wolle man nun noch an den Details arbeiten. Hier nannte er explizit das Spiel rund um den gegnerischen Strafraum. „In der Vorwoche war es eher das letzte Drittel, heute sind wir da schon näher rangekommen. Das ist aber auch das schwierigste überhaupt im Fußball“, so der Cheftrainer.

Sehr zufrieden zeigte sich Holzhausens Übungsleiter Benjamin Maier mit den ersten 45 Minuten: „Mit dem ersten Durchgang bin ich sehr zufrieden. Wir haben kurz gebraucht und nach zehn Minuten etwas im Anlaufen umgestellt, danach war es echt gut. Wir hätten uns gegen Ende der Halbzeit auch mit einem Tor belohnen können.“

Kompaktheit geht verloren

Das 0:1, hervorragend initiiert von Balingens spielendem Co-Trainer Lukas Foelsch, analysierte Maier wie folgt: „Beim ersten Gegentreffer war unser Angriffspressing nicht konsequent genug. Danach war es dann schwierig zu verteidigen. An sich war die zweite Halbzeit zu wenig, da erwarte ich mehr Kompaktheit von uns.“

Neben Torjäger Janik Michel fehlte in Balingen auch Fabio Pfeifhofer, der sich beim verlorenen Pokalspiel in Pfullingen verletzt hatte. Maier erklärte: „Er hat einen leichten Knorpelschaden und das Kreuzband ist etwas lädiert. Er wird sechs bis acht Wochen raus sein.“