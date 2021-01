TSG Balingen Eyachstädter feiern dritten Sieg in Serie

Die Gastgeber, die dringend Punkte benötigten, waren in der Anfangsphase bestrebt, Druck aufzubauen. Aber Balingen stand in der Defensive sicher, und ließ Stadtallendorf nicht in den Strafraum kommen. So waren ein Distanzschuss von Kevin Bartheld (15.), der noch zur Ecke abgefälscht wurde, und ein knapp verpasster Kopfball von Laurin Vogt nach einer Flanke von Ibrahim Aral (20.) die einzig nennenswerten Möglichkeiten. Die besseren Chancen hatte die TSG: Nach einer Flanke von Marc Pettenkofer schoss Felix Braun im Strafraum drüber (22.), und nur eine Minute später setzte Heim im Sechzehner Simon Klostermann in Szene, dessen Schuss aber geblockt wurde.

Klostermann war es auch, der sich nach einem langen Ball von Daniel Seemann gegen zwei Mann durchsetzte (35.), dann aber übers Eintracht-Gehäuse schoss. Aber vier Minuten später klingelte es im Kasten des Schlusslichts: Eine Flanke von Pettenkofer wurde im Strafraum per Kopf verlängert und sprang vom Rücken eines Eintracht-Spielers direkt vor die Füße von Heim, der die Kugel Richtung Stadtallendorfer Tor beförderte; Kristian Gaudermann versuchte zwar noch zu klären, stocherte aber den Ball dann zum 0:1 ins eigene Netz. Diese verdiente Führung nahmen die Eyachstädter mit in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Durchgang bot die TSG eine abgeklärte Leistung: Hinten stand das Braun-Team sicher, und vorne lauerten die Gäste auf ihre Chancen. So wie nach 55 Minuten, als sich Pettenkofer auf rechts durchsetzte und von der Grundlinie zurücklegte auf Leander Vochatzer, dessen Schuss aber noch geblockt wurde. Zwei Zeigerumdrehungen später zeigte sich Balingen erneut sehr spielstark: Nach mehreren Stationen landete der Ball bei Pettenkofer auf der rechten Seite, der aus 16 Meter Maß nahm und das Leder mit dem linken Fuß zum 2:0 für die TSG versenkte. Eine weitere schöne Kombination – diesmal über die linke Seite – veredelte Klostermann, der den Ball im Strafraum gut annahm, zum 3:0 (72.) für die Gäste von der Schwäbischen Alb.

Damit war der Drops gelutscht; routiniert brachte die TSG die Führung über die Zeit und hätte den Vorsprung sogar noch ausbauen können: Seemann hatte in der Schlussphase noch zwei gute Gelegenheiten zum 4:0.