Martin Braun kündigt einige Veränderungen in der Startelf an

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt für die TSG Balingen nach dem Pokal-Coup in Aalen nicht. Am Samstag um 14 Uhr ist die 2. Mannschaft von Mainz 05 in der Bizerba-Arena zu Gast.









Es ist die sechste Partie in den vergangenen 21 Tagen. Ein durchaus straffes Programm, zumal wie bekannt ist die Balinger ja nicht unter Profi-Bedingungen arbeiten, und die Regeneration so im Vergleich zu anderen Teams etwas länger dauert.

Mit Wechseln zu rechnen

Daher überrascht es nicht, wenn Cheftrainer Martin Braun im Hinblick auf das Spiel am Samstag sagt: „Es wird sicherlich einige Wechsel geben, das ist schon sinnvoll.“ Zumal die Partie in Aalen körperlich und mental einiges an Kraft gekostet hat – dank dem Treffer von Jonas Meiser aber mit einem positiven Ergebnis zu Ende ging.

Auch die Mainzer waren unter der Woche im Einsatz und unterlagen am Dienstag der Hoffenheimer Zweitvertretung knapp mit 1:2. Während die Kraichgauer mit diesem Erfolg dem SSV Ulm dicht auf den Fersen bleiben, stehen die Mainzer mit 40 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Braun hat sich die Partie angeschaut und meint: „Das war eine richtig gute Begegnung von beiden Seiten. Wir werden am Wochenende enorm hart arbeiten müssen, um etwas Zählbares zu holen.“

Mizuta und Schmidt brandgefährlich

Auffällig bei den 05ern ist in den vergangenen Wochen vor allem Eigengewächs Danny Schmidt. Fünf Tore aus den letzten sechs Partien stehen für das 20-jährige Eigengewächs zu Buche. Ebenfalls gefährlich: Kaito Mizuta – der Japaner kommt in 25 Einsätzen in dieser Saison auf 17 Scorerpunkte und war auch im Hinspiel ein ständiger Unruheherd. Die frühe Führung der Gastgeber drehten seinerzeit Leander Vochatzer und Pedro Almeida Morais, ehe Mizuta den Treffer zum 2:2-Endstand erzielte.

Keine Ausfälle zu erwarten

Personell sieht die Situation im Balinger Lager weiterhin gut aus. Größere Blessuren aus dem Aalen-Spiel sind Braun nicht bekannt. Er betont: „Mainz hat eine fußballerisch sehr gute Mannschaft mit viel Geschwindigkeit. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung.“

Wie schon am Ostersamstag wird auch nun die U23 um 18.30 Uhr ebenfalls zu Hause spielen. Es geht gegen den TSV Eschach. Beim jüngsten 4:1-Derbysieg gegen den TSV Trillfingen standen mit Marco Andric, Nyamekye Awortwie-Grant, Leon Mathauer und Constantin Zeyer auch wieder vier Akteure auf dem Platz, die zum erweiterten Kader der 1. Mannschaft gehören.

Lob für die zweite Reihe

Braun zeigt sich zufrieden mit deren Leistungen: „Die Jungs machen das gut, liefern immer wieder Scorer-Punkte und man sieht einfach eine Entwicklung.“ Der A-Lizenz-Inhaber ergänzt: „Sicherlich hätten sich alle auch mal Einsätze bei uns verdient, aber es läuft einfach sehr schwierig und die Auswahl ist sowieso schon groß. Trotzdem könnte das auch zeitnah mal der Fall sein. “ Braun verweist zudem auf Henry Seeger, der sich im Laufe der Zeit immer näher an die 1. Mannschaft gekämpft hat.

Gegen einen erneuten „Sechs-Punkte-Spieltag“ wie vor zwei Wochen hätte bei der TSG sicherlich niemand etwas einzuwenden.