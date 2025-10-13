TSG Balingen: Einmal mehr keine Belohnung für eine gute Leistung

Nach der 0:2-Niederlage in Mainz hadern Murat Isik und die TSG Balingen auch mit dem Schiedsrichter – vor allem aber mit sich selbst.
Die Aussagen von Murat Isik nach den jeweiligen Spielen ähneln sich in der bisherigen Regionalliga-Saison oftmals. Eine starke Leistung, ein Duell auf Augenhöhe mit einem auf dem Papier besser aufgestellten Gegner – doch am Ende die ausbleibende Belohnung für die eigenen Bemühungen. „Wir machen es richtig gut, aber am Ende steht es 0:2 – das ist einfach bitter“, so Isik nach der Niederlage seiner Schützlinge bei der U23 des FSV Mainz 05.