TSG Balingen: Einmal mehr keine Belohnung für eine gute Leistung

Die Aussagen von Murat Isik nach den jeweiligen Spielen ähneln sich in der bisherigen Regionalliga-Saison oftmals. Eine starke Leistung, ein Duell auf Augenhöhe mit einem auf dem Papier besser aufgestellten Gegner – doch am Ende die ausbleibende Belohnung für die eigenen Bemühungen. „Wir machen es richtig gut, aber am Ende steht es 0:2 – das ist einfach bitter“, so Isik nach der Niederlage seiner Schützlinge bei der U23 des FSV Mainz 05.

„50:50-Situation“ vor dem 0:1 „Wir müssen eigentlich selbst 2:0 führen. Mainz hatte bis zum 0:1 keine einzige klare Chance. Es wäre mehr drin gewesen.“ An der Analyse des 50-Jährigen lässt sich – vor allem mit Blick auf die erste Halbzeit – nicht viel rütteln. Im zweiten Durchgang zogen gnadenlos effiziente Nullfünfer dem Aufsteiger dann den Zahn. Ein Abschlag des Torwarts, ein heikler Luftzweikampf zwischen dem Mainzer Doppeltorschützen Fabio Moreno Fell und TSG-Kapitän Matthias Schmitz, ein souveräner Abschluss im Eins-gegen-Eins mit Keeper Louis Potye – und schon stand es 1:0 für die Gastgeber. „Das war eine 50:50-Situation“, möchte Isik die Schuld für diesen Gegentreffer nicht beim Schiedsrichter suchen.

Zwei Fehlentscheidungen?

Allerdings haderte der Balinger Cheftrainer durchaus mit den Ansichten des Unparteiischen-Gespanns. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit wurde einmal Amnay Moutassime im Strafraum und einmal Pedro Almeida Morais kurz vor dem Sechzehner zu Fall gebracht. „Für mich ist das ein klarer Elfmeter. Und die Szene gegen Pedro müsste dann eine rote Karte sein, wenn der Schiedsrichter es abpfeift. Es zieht sich durch die letzten Wochen, dass immer wieder gewisse Entscheidungen gegen uns getroffen werden. Vielleicht haben wir als kleiner Verein kein Standing – ich weiß es nicht.“

Gegentore „zu einfach“

Der 50-Jährige ergänzt jedoch sofort: „Wir dürfen die Niederlage nicht auf den Schiedsrichter schieben – so ehrlich fair muss man auch sein.“ Vielmehr scheiterte die TSG einmal mehr an der eigenen Chancenverwertung und an zu einfach kassierten Gegentoren. „Natürlich geht das in beiden Szenen zu einfach“, meint Isik – insbesondere mit Blick auf den zweiten Treffer der Mainzer, als Daniel Gleiber ohne Bedrängnis durch das Mittelfeld marschieren und Moreno Fell mit einem Chip-Pass hinter die Kette in Szene setzen konnte: „Das war kurz nachdem Ole Deininger und Marko Pilic eingewechselt wurden – da hat dann kurz die Zuordnung nicht gepasst. Marko hätte eigentlich den Passgeber aufnehmen müssen. Das ist natürlich ärgerlich, aber sowas kann mal passieren.“

Kickers kommen am Samstag

Dass Szenen wie diese in der Regionalliga gnadenlos bestraft werden, musste die TSG Balingen in den vergangenen Wochen immer wieder am eigenen Leib erfahren. Nach zuvor acht Punkten aus fünf Spielen ist die Pleite in Mainz wieder ein kleiner Dämpfer für den Aufsteiger. Doch wie immer zieht Murat Isik auch eine positive Bilanz: „Wir können in dieser Liga auf Augenhöhe agieren – auch gegen die Top-Teams.“ Das werden die Eyachstädter am kommenden Samstag (14 Uhr) direkt wieder unter Beweis stellen dürfen, wenn die Stuttgarter Kickers zu Gast sind.