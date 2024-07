Am Samstag bei der SG Empfingen und am Sonntag in Reutlingen

1 Die TSG-Akteure spielen am Wochenende zwei Partien. Foto: Kara

Die TSG Balingen testet am Samstag in Empfingen und am Sonntag bei den Young Boys Reutlingen. Murat Isik erklärt sein Vorhaben.









Link kopiert



Für die Mannschaft von Murat Isik steht ein vollgepacktes Wochenende an. Zunächst wird am Samstag (Anstoß 14 Uhr) bei der SG Empfingen mit Co-Trainer Daniel Seemann getestet. Am Sonntag um 15.30 geht es dann ebenfalls auswärts gegen den Verbandsligisten Young Boys Reutlingen.