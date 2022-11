1 Der ukrainische Keeper Anatoliy Trubin ließ sich am Freitag in der Balinger Bizerba-Arena ablichten. Foto: Kara

Hoher Besuch in der Bizerba-Arena: Anatoliy Trubin, Stammkeeper von Champions-League-Teilnehmer Shakhtar Donetsk, besuchte am Freitag das Geländer der TSG Balingen.















Link kopiert

Der 21-jährige Ukrainer unterschrieb kürzlich einen Ausrüstervertrag bei der Firma Uhlsport und war in diesem Rahmen in Balingen zu Besuch. Trubin wurde am Freitag unter anderem von TSG-Geschäftsführer Jan Lindenmair empfangen, der sich enorm über den hohen Besuch freute: "So einen Spieler auf unserem Gelände begrüßen zu dürfen, ist natürlich etwas ganz besonderes. Es freut uns, an solchen Tagen unsere TSG präsentieren zu dürfen", so Lindenmair.

Schon mit 21 Jahren ein Spitzentorwart

Anatoliy Trubin gilt als großes internationales Talent zwischen den Pfosten. Trotz seines jungen Alters ist er bereits Stammkeeper bei Shakhtar Donetsk und auch ukrainischer Nationalspieler. Unter anderem hütete er in dieser Saison in allen sechs Champions-League-Partien das Tor des ukrainischen Meisters.

In der Nationalmannschaft gilt Trubin als kommender Nachfolger der 38-jährigen Torwart-Legende Andriy Pyatov, den er im Verein bereits in der Hackordnung überholt hat.