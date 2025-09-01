TSG Balingen: Breite Brust trotz Pleite in Freiberg

Die TSG Balingen will trotz der Niederlage auf der Leistung in Freiberg aufbauen. Im Pokalspiel gegen Holzhausen soll wieder Louis Potye zwischen den Pfosten stehen.

Auch wenn die TSG Balingen ihre vierte Saisonniederlage am Samstag beim Tabellenführer in Freiberg nicht abwenden konnte, ist Cheftrainer Murat Isik auch zwei Tage nach der knappen 0:1-Pleite überzeugt davon, dass seine Schützlinge viel Positives aus dieser ziehen können: „Unsere Energie und Haltung haben gestimmt, und wir sind wieder mit viel Selbstvertrauen aufgetreten.“ Ein solches Auftreten wünscht sich der Übungsleiter nun natürlich auch beim Pokal-Knaller in Holzhausen am Mittwoch (17.15 Uhr).

Das nächste Verbandsliga-Spitzenteam Wenn man im Achtelfinale des WFV-Pokals auf den Tabellenzweiten der Verbandsliga trifft, gehen die Balinger auf dem Papier natürlich als Favorit in die Partie – zumal man den bis dato einzigen besseren Verbandsligisten, die Young Boys Reutlingen, bereits in der letzten Runde mit 4:2 ausschaltete. „Wir werden uns heute und morgen ganz normal auf Holzhausen vorbereiten und wollen natürlich unbedingt weiterkommen. Und dann richtet sich der Fokus am Donnerstag und Freitag schon wieder auf das Frankfurt-Spiel“, stellt Isik klar.

Gegen den FSV haben die Eyachstädter vor heimischer Kulisse am Samstag (14 Uhr) dann direkt den nächsten dicken Brocken vor der Brust. Die Hessen sind mit drei Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage aus den ersten fünf Spielen gut in die neue Saison gestartet. Doch eins nach dem anderen – zuerst steht der FC Holzhausen auf dem Programm.

Potye erhält Vorzug vor Klose

Gegen diesen wird auch wieder der junge Louis Potye zwischen den Pfosten stehen, wie der TSG-Trainer verrät. Der 22-Jährige kam im Sommer 2024 vom SSV Reutlingen zu den Eyachstädtern, kam jedoch in der vergangenen Saison in der Oberliga nur dreimal zum Einsatz – kurioserweise bei beiden 1:6-Niederlagen gegen die SG Sonnenhof Großaspach sowie beim 2:0-Sieg am letzten Spieltag gegen den FC Zuzenhausen.

„Wir hatten mit Louis einfach ein gutes Gefühl“, erklärt Murat Isik die Entscheidung, dem jungen Keeper in Freiberg den Vorzug gegenüber Dennis Klose zu geben, wodurch er zu seinem ersten Einsatz in der laufenden Saison kam. In Holzhausen soll Potye nun also erneut das Balinger Tor hüten – wie die Personalie auf der Position des Keepers danach weitergeht, bleibt abzuwarten.

Auf Augenhöhe

Egal, wer zwischen den Pfosten – oder generell auf dem Rasen – steht: Isik möchte von seiner Truppe auch im Pokal und am Wochenende gegen Frankfurt wieder ein Auftreten mit breiter Brust sehen. „In Freiberg war es bis auf 20 Minuten in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe. Und selbst in diesen 20 Minuten haben wir nicht viel zugelassen“, lässt der 50-Jährige das Duell mit dem Primus noch einmal Revue passieren. Auf solchen Leistungen will er – unabhängig vom Ergebnis – aufbauen.