TSG Balingen: Breite Brust trotz Pleite in Freiberg

Die TSG Balingen will trotz der Niederlage auf der Leistung in Freiberg aufbauen. Im Pokalspiel gegen Holzhausen soll wieder Louis Potye zwischen den Pfosten stehen.
Auch wenn die TSG Balingen ihre vierte Saisonniederlage am Samstag beim Tabellenführer in Freiberg nicht abwenden konnte, ist Cheftrainer Murat Isik auch zwei Tage nach der knappen 0:1-Pleite überzeugt davon, dass seine Schützlinge viel Positives aus dieser ziehen können: „Unsere Energie und Haltung haben gestimmt, und wir sind wieder mit viel Selbstvertrauen aufgetreten.“ Ein solches Auftreten wünscht sich der Übungsleiter nun natürlich auch beim Pokal-Knaller in Holzhausen am Mittwoch (17.15 Uhr).