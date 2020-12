TSG Balingen Balinger unterliegen FSV Frankfurt mit 0:1

Zunächst taten sich die Gastgeber schwer, gegen die früh anlaufenden Frankfurter überhaupt ein Offensivspiel aufzuziehen, zu sehr waren sie in der Defensive gefordert. Die Braun-Elf aber machte ihren "Job" in der Defensive sehr gut. Die Abwehrreihe um Kapitän Matthias Schmitz stand in der Anfangsphase richtig gut. Die erste Gefahr für das TSG-Tor war dann dem holprigen Spielfeld in der Bizerba-Arena geschuldet. Nach einem harmlosen Rückpass schlug Keeper Julian Hauser ein Luftloch, weil der Ball eine unvorhersehbare Richtung einschlug, drückte dann aber das Richtung Kasten trudelnde Leder mühelos ins Toraus (11.).

"Das war ein Witz-Elfer"

Balingen blieb in der Deckung stabil, doch in der 23. Minute dann die Verkettung unglücklicher Umstände. Hauser vermochte einen verdeckten Schuss von Steffen Straub vom linken Strafraumecke nur nach vorne zu fausten, sprang dem Ball hinterher, um FSV-Stürmer Arif Güclü die Chance zum Nachschuss zu verwehren. TSG-Kapitän Matthias Schmitz erkannte die prekäre Situation, wollte Güclü blocken. Doch der suchte den Kontakt, rauschte zudem in Hauser hinein und bekam zum Unverständnis der Balinger einen Strafstoß zu gesprochen. Frankfurts Torjäger Muhamed Alawie trat an und überwand Hauser zum 1:0 (24.). "Das war ein Witz-Elfer. Ich habe ganz normal meinen Körper reingestellt. Dass so ein Spiel so entschieden wird, ist bitter. Denn in der zweiten Halbzeit habe ich von Frankfurt keine Chance mehr gesehen", klagte Schmitz.

In der ersten Halbzeit aber hatten die Gäste noch eine Top-Gelegenheit, um auf 2:0 zu erhöhen. Nach einem Ballverlust von Kaan Akkaya lief Luca Bazzoli auf der rechten Seite durch, und bediente den mitgelaufenen Güclü mustergültig. Doch Hauser tauchte bei dessen Kopfball glänzend ab und parierte. Bei der TSG blieb n der ersten Halbzeit in der Offensive hingegen vieles Stückwerk, der finale Pass wollte gegen die von Dominik Nothnagel organisierte FSV-Defensive nie ankommen, auch die Versuche, hinter die Defensivkette zu kommen schlugen fehl. In der zweiten Hälfte lieferten sich die beiden Teams ein giftiges und von zahlreichen Fouls geprägtes Duell. Im Spiel nach vorne waren die Gäste nun zu umständlich, versuchten sich immer wieder mit Einzelaktionen. Und die TSG drängte auf den Ausgleich.

Zwar lief bei der Braun-Elf weiterhin nicht viel zusammen – für Schockmomente bei den Hessen sorgte sie dennoch. So hatte Daniel Seemann kurz nach seiner Einwechslung eine Mörder-Chance, als er nach einer starken Kombination über Luca Kölsch, Felix Heim und Marc Pettenkofer am kurzen Pfosten in den Torwinkel abfälschen wollte, FSV-Keeper Daniel Endres aber gerade noch rechtzeitig eingriff (69.).

Balingen warf nun alles nach vorne, Trainer Braun brachte für die Schluss-Offensive mit Harut Arutunjan und Alexej Storm zwei weitere Angreifer, selbst Torhüter Hauser war nicht mehr zu halten und versuchte sich als zusätzlicher Stürmer. Und tatsächlich bot sich der TSG Balingen noch eine Riesenchance, als Akkaya Leander Vochatzer im Strafraum bediente (89.) – Vochatzer erreichte den Ball mit seiner Grätsche, verfehlte sein Ziel aber um Haaresbreite. Und so blieb es am Ende bei einem für den Favoriten überaus schmeichelhaften 1:0-Erfolg.

Bereits am Dienstag empfängt die TSG Balingen das nächste Top-Team. Dann kommen die Kickers Offenbach zum Nachholspiel in die Bizerba-Arena (Anpfiff: 19 Uhr).