TSG Balingen – Al-Hilal: Weltstars zu Gast in Balingen

1 Ein ungleiches Duell: Der italienische Erfolgscoach Simone Inzaghi (links) trifft mit dem saudischen Rekordmeister Al-Hilal am Mittwochabend auf Murat Isik und seine TSG Balingen. Foto: Charisius (dpa)/Kara Die TSG Balingen lässt sich ihre Vorfreude auf das „Highlight-Spiel“ gegen Al-Hilal auch vom 1:6 in Aspach nicht verderben. Der Kader der Gäste ist gespickt mit Weltklasse-Spielern.







Die TSG Balingen hätte sich wohl einen fröhlicheren Start in diese Highlight-Woche gewünscht. Die 1:6-Klatsche zum Regionalliga-Auftakt bei der SG Sonnenhof Großaspach offenbarte die ein oder andere Baustelle, an der der Aufsteiger in den kommenden Wochen noch zu arbeiten hat. Mit Blick auf das am Mittwoch (18.30 Uhr) anstehende Freundschaftsspiel gegen Al-Hilal zeigte sich Cheftrainer Murat Isik aber guter Dinge: „Vielleicht hilft das jetzt auch, so ein Highlight-Spiel. Da können wir auf andere Gedanken kommen und werden uns dann auf Steinbach vorbereiten.“