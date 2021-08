1 Eine 0:2-Niederlage mussten Jonas Vogler – hier im Zweikampf mit Daniels Onzutans – und die TSG Balingen im Testspiel gegen den Drittligisten SC Freiburg II hinnehmen. Foto: Sigwart

Balingens Trainer Martin Braun ist trotz der 0:2-Niederlage gegen Drittligist sehr zufrieden: "Ein sehr gutes Vorbereitungsspiel."

Die Regionalliga-Kicker der TSG Balingen haben ihr vorletztes Testspiel am Mittwoch gegen den Drittligisten SC Freiburg II mit 0:2 (0:1) verloren, sich dabei aber sehr gut aus der Affäre gezogen.

In Aasen bei Donaueschingen traf das Team von TSG-Cheftrainer Martin Braun auf den frisch gebackenen Drittligisten aus dem Breisgau, der dort im Trainingslager weilt.

Beide Trainer nutzten die Gelegenheit, um Akteuren, die zuletzt aus diversen Gründen nicht so oft zum Einsatz gekommen waren, Spielpraxis zu geben und sich mit guten Leistungen für weitere Einsätze zu empfehlen. Balingens Trainer Braun, der auf einige angeschlagene und verletzte Spieler verzichten musste, setzte dabei mit Tim Göttler, Heiko Belser und Jonas Kurz auch drei Akteure aus der eigenen U21 ein.

Der Drittligist hatte in der gesamten Partie erwartungsgemäß mehr Torraumszenen; so jagte Daniels Ontuzans einen Distanzschuss knapp übers Lattenkreuz (32.) und ging wenig später durch Jacob Engel mit 1:0 (35.) in Führung. Auch im zweiten Durchgang hatte die Freiburger U23 mehrere gute Gelegenheiten durch Emilio Kehrer (57./58.), ehe Ontuzans dann der 2:0-Endstand für Freiburg II gelang (59.).

Trotz der Niederlage war der Balinger Coach mehr als zufrieden. "Das war ein sehr, sehr gutes Vorbereitungsspiel gegen einen sehr guten Gegner, der hohes Tempo gegangen ist und technisch sehr gut war. Aber die Jungs haben es prima gemacht. Meine Mannschaft ist defensiv sehr gut gestanden und hat wenig zugelassen", lobt der ehemalige Bundesligaprofi sein Team. "Die beiden Gegentore waren zwei Super-Schüsse aus 16 Metern, die nicht zu verteidigen waren; ansonsten haben wir es sehr gut gemacht. Wir hatten auch selbst die eine oder andere gute Chance durch Tobias Dierberger und einen Freistoß von Matthias Schmitz." Der Balinger Coach sieht sein Team auf einem guten Weg. "Wichtig war zu sehen, dass wir das Tempo mitgehen konnten gegen einen Gegner, der ja bereits zwei Saisonspiele absolviert hat. Es war gut, dass die Jungs richtig an ihre Grenzen mussten; das haben sie sehr gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden."

Bereits am kommenden Samstag sind die Eyachstädter wieder im Einsatz. Um 14 Uhr bestreiten sie auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart ihren finalen Test gegen den Ligakonkurrenten VfB Stuttgart II.