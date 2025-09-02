TSG Backnang gegen FC 08 Villingen: Der Plan am Mittwoch unter Flutlicht – die kleine Erfolgsserie ausbauen

Coach Steffen Breinlinger spricht von einem „richtig schweren Spiel“ in Backnang. Eine konstante Leistung soll beim Oberliga-Viertzehnten weitere Punkte bescheren.
Oberliga: TSG Backnang – FC 08 Villingen (Mittwoch, 18 Uhr). Setzt der FC 08 Villingen (6. Platz/7 Punkte) seine kleine Erfolgsserie (1:1 in Pforzheim – 5:0 gegen Oberachern) am Mittwoch beim Tabellenvierzehnten aus Backnang fort? Mit weiteren Punkten könnten die Nullachter den Kontakt zu den führenden Teams in der Liga halten. Die Stimmung ist im Lager des FC 08 nach dem Aufwärtstrend in den vergangenen Spielen sehr gut, wie es Trainer Steffen Breinlinger beschreibt. Der sehr gelungene Mannschaftsabend nach dem Heimerfolg gegen Oberachern passt dazu. Auf dem Transfermarkt sind die Villinger – wie erwartet – kurz vor dem Ende der Wechselfrist nicht mehr aktiv geworden.