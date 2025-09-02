TSG Backnang gegen FC 08 Villingen: Der Plan am Mittwoch unter Flutlicht – die kleine Erfolgsserie ausbauen

Coach Steffen Breinlinger spricht von einem „richtig schweren Spiel“ in Backnang. Eine konstante Leistung soll beim Oberliga-Viertzehnten weitere Punkte bescheren.

Oberliga: TSG Backnang – FC 08 Villingen (Mittwoch, 18 Uhr). Setzt der FC 08 Villingen (6. Platz/7 Punkte) seine kleine Erfolgsserie (1:1 in Pforzheim – 5:0 gegen Oberachern) am Mittwoch beim Tabellenvierzehnten aus Backnang fort? Mit weiteren Punkten könnten die Nullachter den Kontakt zu den führenden Teams in der Liga halten. Die Stimmung ist im Lager des FC 08 nach dem Aufwärtstrend in den vergangenen Spielen sehr gut, wie es Trainer Steffen Breinlinger beschreibt. Der sehr gelungene Mannschaftsabend nach dem Heimerfolg gegen Oberachern passt dazu. Auf dem Transfermarkt sind die Villinger – wie erwartet – kurz vor dem Ende der Wechselfrist nicht mehr aktiv geworden.

Ein großer Wunsch Der 08-Coach wünscht sich, „dass unsere konstante und gute Leistung gegen Oberachern der Startpunkt dafür war, um in der Liga kontinuierlich weiterzugehen. Wir wollen in dieser englischen Woche voll punkten. Das ist unser Ziel.“

Nach dem Spiel in Backnang empfangen die Schwarzwälder dann am Samstag den FC Denzlingen.

Der Villinger Trainer hebt die Konstanz seines Teams gegen Oberachern noch einmal im Rückblick hervor, die auch in Backnang die Grundlage für das nächste Erfolgserlebnis bilden soll. „Wir hatten zwar auch gegen Oberachern Fehler im Spiel drin, die aber dann im Kollektiv ausgebügelt wurden.“

Steffen Breinlinger erwartet ein „richtig schweres Spiel“ am Mittwoch gegen die TSG. „Sie haben ihre beiden ersten Heimspiele verloren und wir sind natürlich gespannt darauf, wie der Matchplan von Backnang gegen uns aussieht. Vielleicht werden sie anfangs vorsichtig agieren, vielleicht tritt Backnang aber auch die Flucht nach vorne an. Auf jeden Fall werden sie daheim ergebnismäßig den Bock umstoßen wollen.“

Das Statement zur TSG

Den Gegner hat der 08-Coach per Video eingehend studiert: „Die TSG spielt einen technisch versierten sowie strukturierten Fußball und hat gute Einzelspieler in seinen Reihen.“ Außerdem, so Steffen Breinlinger weiter, haben wir unter der Woche eine relativ lange Auswärtsfahrt, was auch nicht zu unterschätzen ist“.

Die personellen Planungen

Ob die Nullachter – im Vergleich zum Heimsieg gegen Oberachern – nun Veränderungen in der Startformation vornehmen, lässt Steffen Breinlinger offen. Der Pädagoge gibt zu bedenken: „Wir haben englische Wochen und müssen die Einsatzzeiten und Belastungen individuell genau abwägen.“ Fehlen wird nur Matthes Glück, der nach seiner Nasenbeinverletzung aber wieder ins Training eingestiegen ist.

Die Lage in Backnang

Die Situation in Backnang ist nach einem mageren Saisonstart (1 Sieg, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen) angespannt. Zuletzt setzte es beim SSV Reutlingen eine 2:3-Niederlage.

Dabei lag die Truppe von Mario Marinic zur Pause mit 2:1 in Führung und spielte die komplette zweite Halbzeit nach einem Platzverweis für den Ex-Villinger Leander Vochatzer (45. +2) in Überzahl. Kein Wunder, dass Mario Marinic im Heimspiel gegen den FC 08 eine konzentriertere und bessere Leistung erwartet.

Bei einer weiteren Niederlage würde TSG früh in Abstiegsgefahr stecken, bei einem Heimsieg könnte Backnang mit Villingen in Sachen Punkte gleichziehen. Es ist also ein richtungsweisendes Spiel.