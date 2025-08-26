TSF Dornhan: Von „Love Island“ in die Bezirksliga – Danilo Cristilli coacht Dornhan
1
Nach beruflichen Abenteuern in Köln und auf den Liebes-Inseln trainiert Ex-TV-Star Danilo Cristilli mittlerweile das Herrenteam der TSF Dornhan. Foto: Andreas Wagner

Ex-TV-Star Danilo Cristilli schließt eine TV-Rückkehr zwar nicht aus, doch als Dornhan-Trainer ist er bestens beschäftigt: Sein Liga-Debüt war nämlich ein filmreifes Drama.

Von den Turn- und Sportfreunden aus Dornhan dürften in diesem Sommer auch Menschen etwas mitbekommen haben, die bislang kaum Berührungspunkte mit Fußball hatten. Der Grund: Neu-Coach Danilo Cristilli ist ein Trainer der besonderen Art. Der 28-Jährige war in den Reality-TV-Formaten „Love Island“ (inklusive der VIP-Staffel), in der RTL-II-Serie „Köln 50667“, in der Show „Are You the One?“ sowie in „Germany Shore“ zu sehen

 

Cristilli spricht von „dummen Skandalen“

Auf Instagram folgen ihm bis heute über 175 000 Menschen – zum Vergleich: Die TSF Dornhan selbst bringen es derzeit auf knapp 1200 Follower. Cristilli hat sich inzwischen jedoch weitgehend aus dem Show-Geschäft zurückgezogen und seine Prioritäten neu gesetzt.

Unsere Empfehlung für Sie

Verbandsliga: Bleibt Holzhausens Mauer wieder stabil?

Verbandsliga Bleibt Holzhausens Mauer wieder stabil?

Am Samstag (15 .30 Uhr) empfängt der FC Holzhausen den nächsten Verbandsliga-Gegner. Diesmal geht es gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

Angesprochen auf mögliche Parallelen zwischen Amateursport und TV-Branche, wurde er deutlich: „Für Reality-TV muss man sich nicht viel anstrengen, sondern nur dumme Skandale machen, die komplett sinnlos sind – vor allem in dieser Trash-TV-Welt.

Umso mehr betont der Dornhan-Coach, wie sehr er die Arbeit im Amateurfußball schätzt: „Im Fußball geht’s nur um Fußball, das ist ein Sport, der viel Herz und Ehrgeiz bedeutet. Deshalb finde ich, dass man diese beiden Sachen nicht miteinander vergleichen kann.“

Vom italienischen Macho zum Trainer in Dornhan

Bekannt wurde Cristilli vor allem durch seine Rolle als Antonio „Toni“ Bianchi in der RTL-II-Serie Köln 50667. Dank seiner italienischen Wurzeln fiel ihm die Verkörperung des charmanten, aber auch etwas überzogenen „italienischen Machos“ leicht.

„Der Dreh von Köln 50667 hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel am Set und hinter der Kamera gelacht“, erinnert er sich. Heute ist der ehemalige TV-Darsteller angekommen im Fußballalltag. Statt auf Drehbücher und Kameras richtet er den Fokus nun auf Trainingspläne, Spieltaktik und die Weiterentwicklung seiner Spieler.

Dem Reality-Alltag hat Cristilli damit den Rücken gekehrt – sollte sich jedoch eine spannende TV-Gelegenheit bieten, wäre er offen dafür: „In der Trash-TV-Welt sehe ich mich nicht mehr.“

Ein TV-Comeback wäre möglich – unter einer Bedingung

Mit dem nötigen Abstand kann sich der gebürtige Villingen-Schwenninger nicht mehr mit dem TV identifizieren und laut eigener Aussage passt er „nicht mehr rein“. Trotzdem schließt der 28-Jährige nichts aus: „Aber wenn mal was Cooles kommt, bin ich offen. Es muss aber was ganz anderes sein als das, was ich schon gemacht habe.“

Bei den Vertragsgesprächen mit dem TSF-Vorstand hat Cristillis Vergangenheit übrigens keine Rolle gespielt – auch in der Kabine ist es kaum ein Thema. Und wenn mal doch, dann „kommen die Jungs auf mich zu und fragen mich – aber mir fokussieren uns voll auf den Fußball“, gibt der ehemalige Köln-50667-Star preis.

Doppelrolle für Emre Karedemir

In der Bezirksliga musste sich der Neu-Coach als erstes gegen den VfR Sulz beweisen – und das in einem Fußball-Thriller, der am besten im TV hätte ausgestrahlt werden sollen: Dornhan lag nämlich bis bis 88. Minute mit 1:4 hinten, doch Augustin Marquez, Florian Siegel (90.) und Emre Karedemir (90.+4) bescherten dem namhaften Neucoach einen epischen Einstand – ein 4:4, das sich ein Sieg angefühlt haben dürfte.

Wer dabei neben Cristilli eine wichtige Rolle spielte, ist der Torschütze des goldenen 4:4 – Karedemir ist nämlich der spielende Co-Trainer von Cristilli und damit nicht nur auf dem Platz wichtig. In der Verteilung der Aufgaben sind die Grenzen laut dem Cheftrainer aber klar gezogen: „Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut und wir respektieren uns beide sehr und lernen viel voneinander.“

 