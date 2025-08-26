TSF Dornhan: Von „Love Island“ in die Bezirksliga – Danilo Cristilli coacht Dornhan

Ex-TV-Star Danilo Cristilli schließt eine TV-Rückkehr zwar nicht aus, doch als Dornhan-Trainer ist er bestens beschäftigt: Sein Liga-Debüt war nämlich ein filmreifes Drama.
Von den Turn- und Sportfreunden aus Dornhan dürften in diesem Sommer auch Menschen etwas mitbekommen haben, die bislang kaum Berührungspunkte mit Fußball hatten. Der Grund: Neu-Coach Danilo Cristilli ist ein Trainer der besonderen Art. Der 28-Jährige war in den Reality-TV-Formaten „Love Island“ (inklusive der VIP-Staffel), in der RTL-II-Serie „Köln 50667“, in der Show „Are You the One?“ sowie in „Germany Shore“ zu sehen