TSF Dornhan: Nora Mohr über neues Trainerduo, Ziele und eine Vereinslegende

Mit dem Abstieg in die Kreisliga A stehen die TSF Dornhan vor einem Umbruch. Sportliche Leiterin Nora Mohr spricht über die schwierige Saison und die Planungen für den Neustart.
In der Winterpause dieser Saison übernahm Nora Mohr das Amt der sportlichen Leiterin. Eine Situation, die alles andere als einfach ist und viele Schwierigkeiten mit sich bringt.Sportlich verlief die Saison aus Sicht der TSF Dornhan zum Vergessen. Der Abstieg in die Kreisliga A war bereits seit Wochen nicht mehr zu verhindern gewesen. „Die vielen Abgänge und der dadurch kleinere Kader haben uns in der Rückrunde vor große Herausforderungen gestellt. Mit vielen jungen Spielern war die Situation im Abstiegskampf nicht einfach, insgesamt haben wir uns deshalb sehr schwergetan“, analysiert die sportliche Leiterin der TSF die Rückrunde.