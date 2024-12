Deswegen glaubt Dornhans Kapitän Maximilian Wagner an den Ligaerhalt

1 TSF Dornhan Kapitän Maximilian Wagner (in Blau-Weiß) glaubt noch an den Ligaerhalt. Foto: /Ralph Kunze

Die TSF Dornhan überwintert als Vorletzter der Landesliga. Kapitän Wagner hofft trotz der schwierigen Hinrunde auf den Klassenerhalt.









Die TSF Dornhan geht als Vorletzter der Landesliga Staffel 3 in die Winterpause. Mit 54 kassierten Toren stellt die Mannschaft die schlechteste Defensive der Liga, und mit lediglich 17 erzielten Treffern gehören sie zu den schwächsten Offensiven. Die Dornhaner stiegen in der vergangenen Saison von der Bezirksliga in die Landesliga auf.