Spende für Flutschäden: TSF Dornhan mit Spiel gegen den Drittligisten SV Sandhausen

1 Nach einer meisterlichen Saison dürfen sich die Dornhaner Fußballer am Samstag auf ein besonderes Spiel freuen, wenn es gegen Drittligist SV Sandhausen geht. Foto: / Andreas Wagner

Die TSF Dornhan wird am kommenden Samstag den Drittligisten SV Sandhausen empfangen. Es soll eine Belohnung für die Spieler sein, die den Aufstieg in die Landesliga geschafft haben. Profitieren wird auch der SV Fischingen.









Am kommenden Samstag wird es in Dornhan ein echtes Highlight geben. Der Drittligist SV Sandhausen wird um 14 Uhr auf dem MADO-Sportpark in Dornhan auflaufen. Das ganze Event kam über einen Sponsor der Dornhaner ins ins rollen, der Logenplätze im Sandhausener-Stadion hat. Ein Spiel, das für den Landesligisten etwas ganz Besonderes sein wird.