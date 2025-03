Nicht nur für das TSC-Führungstrio mit Maike und Tina Hörenz sowie Jaqueline Hewer konnte sich das vergangene Vereinsjahr des TSC Turnen mehr als sehen lassen.

Wahlen Bei den rollierenden Teilwahlen wurden bewährte Kräfte mit Schriftführerin Karin Eichler, Kassiererin Cilly Nakowitsch-Scherer und Mitgliedsverwalterin Alexandra Bouillon in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Auch die Kassenprüferinnen Simone Hubrich und Monika Seckinger fanden Bestätigung.

Erstmals Wettkämpfe In allen Gruppen ist die Nachfrage groß, beim Mutter-Vater-Kind-Turnen über die verschiedenen Jugendriegen bis zur Leistungsriege, die in diesem Jahr erstmals an Wettkämpfen teilnahm.

Breites Angebot Schriftführerin Karin Eichler konnte des Weiteren von Yoga bis zur Gymrobic zahlreiche erfolgreiche Angebote auflisten. Das Tanzensemble Charly's Angel feierte mit den Auftritten bei den Programmabenden der Narrengesellschaft große Erfolge. Über eine gute Kassenlage informiere die langjährige Schatzmeisterin Cilly Nakowitsch-Scherer.

Erfolgreiches Trio Das Führungstrio mit Jaqueline Hewer, Tina und Maike Hörenz geht nun in sein drittes Jahr und sendete bereits angesichts einer weiteren dreijährigen Wahlperiode positive Signale.

Ehrungen Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Gaby Butscher und Renate Waimer ausgezeichnet. Für 45 Jahre wurde Marta Rösch gewürdigt.

Positive Bilanz Aus dem Führungstrio zog Jaqueline Hewer ein positives Fazit: „Unsere Zahl der Mitglieder wächst von Jahr zu Jahr. Dazu sind wir finanziell gut aufgestellt. Was mir ein wenig Sorgen bereitet ist, dass wir immer weniger Übungsleiter finden. Bei Erkrankungen haben wir kaum Reserven, und zum Teil mussten diesbezüglich auch schon Gruppenstunden ausfallen“, sagte sie während der Hauptversammlung.