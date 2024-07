Für 20 künftige Feuerwehrleute ist am vergangenen Samstag die Grundausbildung (Truppmannausbildung Teil 1) zu Ende gegangen.

In diesem Kurs werden angehende Feuerwehrleute auf den Einsatzdienst vorbereitet. Der Kurs ist daher zwingende Voraussetzung, dass man zu einem Einsatz mitfahren darf.

In 70 Stunden werden die Themenbereiche Rechtsgrundlagen, Brennen und Löschen, Fahrzeugkunde, Löscheinsatz, Technische Hilfeleistung und Rettung vermittelt. Außerdem wurden die Teilnehmer für die Gefahren und mögliche Belastungen im Einsatzdienst sensibilisiert. Die Ausbildung schließt mit einer Prüfung ab, in der die Teilnehmer das erworbene Wissen nachweisen müssen.

Unter den 20 Lehrgangsteilnehmern war eine Frau. Die Teilnehmer kommen aus den Feuerwehr-Abteilungen in Eutingen, Göttelfingen, Rohrdorf, Weitingen, Rexingen, Dießener Tal, Empfingen und Wiesenstetten sowie von der Werkfeuerwehr Fischer. Die Altersverteilung liegt zwischen 17 und 49 Jahren. Besonders freut die Feuerwehr, dass auch einige Teilnehmer darunter sind, die vorher nicht in der Jugendfeuerwehr waren und sich sozusagen als „Quereinsteiger“ dazu entschieden haben, der Freiwilligen Feuerwehr in ihrem Ort beizutreten.

Wer noch nach einem Hobby sucht, bei dem man wirklich etwas sinnvolles machen kann, ist in der Einsatzabteilung willkommen. Wer Interesse hat, sollte zwischen 17 und 65 Jahre alt sein oder kann ab acht Jahren die Jugendfeuerwehr verstärken.