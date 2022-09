4 Oberst Jörg Busch (vorne), Landrätin Stefanie Bürkle, Oberst Jochen Gumprick (hinter Busch) und Stettens Bürgermeister Maik Lehn beim Abschreiten der angetretenen Truppe Foto: Grimm

Wachwechsel an der Spitze der Kampfmittelabwehrschule auf dem Truppenübungsplatz Heuberg: Oberst Jochen Gumprich wird von Oberstleutnant Michael Frick abgelöst.















Stetten am kalten Markt - Die Übergabe des Kommandos erfolgte im Rahmen eines Übergabeappells mit Paradeaufstellung, bei dem Oberst Jörg Busch, der Leiter der Pionierschule, Oberst Gumprich offiziell von seinen Aufgaben als Kommandeur der Kampfmittelabwehrschule entband und den Nachfolger in sein Amt einführte. Zugleich wurde Gumprich der Pflichten des Standortältesten ledig, die ebenfalls Michael Frick übernimmt; die Übergabe lag in den Händen des Kommandeurs des Landeskommandos Baden-Württemberg, Oberst Thomas Köhring.

Vor zahlreichen Gästen, darunter der Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle, dem Ersten Landesbeamten des Zollernalbkreises, Matthias Frankenberg, den Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß und Pascal Kober, dem Landtagsabgeordneten Klaus Burger und den Bürgermeistern von Stetten a. k. M., Schwenningen und Meßstetten, Maik Lehm, Roswitha Beck und Frank Schroft, sowie zahlreichen hochrangigen Bundeswehrangehörigen vollzog sich das Zeremoniell mit militärischer Strenge – und mit einigen kleinen, amüsanten Patzern, die durchaus sympathisch anmuteten: Kommandofolge nicht exakt eingehalten, ein Marsch mit verspätetem Einsatz, und ums Haar hätte man vergessen, die Nationalhymnen zu intonieren – die Lapsi waren womöglich auch dem strömenden Regen geschuldet, der nicht nur den Musikern des Heeresmusikkorps in den Kragen tropfte. Die Akteure und die Gäste nahmen es mit Humor.

"Ich durfte eine tolle Truppe führen"

Den scheidenden Kommandeur freute es sichtlich, dass so viele Besucher zu seiner Verabschiedung aus Stetten gekommen waren. Einerseits, erklärte er, falle es ihm schwer zu gehen – "Ich durfte in den vergangenen vier Jahren eine tolle Truppe führen" – , andererseits erwarte ihn in Ingolstadt eine neue berufliche Herausforderung. An die Lehrgangsteilnehmer gewandt konstatierte Gumprich, die Kampfmittelabwehr habe in Afghanistan einen beispiellosen Aufstieg erlebt; die dabei gewonnenen Erkenntnisse dürften ebenso wenig in Vergessenheit geraten wie die erbrachten Opfer. "Diese Erfahrungen haben die Grundlage für unsere Ausbildung gelegt."

Neue Zeiten brechen an

Im Interesse des Personenschutzes sei ein enges Korsett an Sicherheitsbestimmungen angelegt worden, das manchmal die Ausführung eines Auftrags erschwert habe. Doch nun, so Gumprich weiter, seien neue Zeiten angebrochen, in denen "wir deutlich glaubhafter als bisher unsere Heimat und unsere Verbündeten verteidigungsbereit schützen müssen". Dabei werde die Kampfmittelabwehr eine wesentliche Rolle spielen; entscheidend seien die Kampfunterstützung anderer Kräfte, die Fähigkeit abzuwägen zu können und die Bereitschaft, Zahlen aus Vorschriften nicht zu verabsolutieren. "Wir haben immer eine Lösung und zitieren nicht Verbote, die uns vermeintlich schützen, aber andere eigene Kräfte gefährden!" legte Gumprich den Lehrgangsteilnehmern ans Herz und forderte sie auf, im Zweifelsfall den eigenen Kopf benutzen und nicht blindlings den Vorschriften folgen. Weiterentwicklung sei angesagt; diese setze aber voraus, dass Wille und Handeln Hand in Hand gingen.

Auch diplomatisches Geschick ist erforderlich

Oberst Busch attestierte Gumprich, als dritter Leiter der Kampfmittelabwehrschule habe er diese weiter vorangebracht. Oberst Köhring oblag es, nach der Abberufung Gumprichs den Nachfolger Michael Frick auch zum neuen Standortältesten zu ernennen. Künftig werde es seine Aufgabe sein, Angelegenheiten aller Truppenteile und Dienststellen des Standorts zu regeln, die reibungslose Zusammenarbeit mit örtlichen zivilen und kommunalen Behörden zu gewährleisten, die Nutzung gemeinsamer Anlagen zu regeln und Infrastrukturvorhaben sowie Informations- und Reservistenarbeit voranzutreiben. All dies zusätzlich zum Hauptauftrag, was bei einem Standort wie Stetten a. k. M. mit über 3200 militärischen und zivilen Dienstposten eine erhebliche Zusatzbelastung bedeute, und bei "manchmal auch konkurrierenden Weisungslagen" der verschiedenen Dienststellen. Köhring wünschte Frick dafür "einen permanent guten Überblick, diplomatisches Geschick und Durchsetzungsvermögen".